国内许多亲子类真人秀节目，让观众们认识到了明星其实也和许多普通人一样，在家庭生活中面对自己的子女也是温柔又不失严厉，其中明星的孩子和明星的互动更是让人感到温馨又有爱。今天，我们一起来看看娱乐圈十位男星和自己女儿的合照，你觉得哪位男星的女儿最漂亮最可爱呢？

1黄磊的女儿多多

黄磊的女儿多多即是星二代也是小童星，年纪虽小就拥有众多粉丝。遗传了父母优秀基因的她，从小就秀气可爱，而且将来也会出落成像妈妈一样迷人又美丽的大美女。

2.陆毅的女儿贝儿以及小叶子

陆毅也会经常在微博晒出自己家庭生活的甜蜜日常，照片中两个女儿还和父亲穿了父女装，看上去也是十分有趣，贝儿和小叶子都继承了父母的大长腿，年纪虽小却都是十足的萌萝莉。

3.王岳伦的女儿恬恬

王岳伦的女儿王诗龄从小就是甜美可人的小公主，参加过《爸爸去哪儿》这档节目的她也拥有众多粉丝，如今也是越来越软萌可爱，不知道将来有没有打算进军演艺圈呢？

4.田亮的女儿森碟

田亮的女儿田雨橙留给许多观众的印象是软萌小萝莉，如今也是越长越高，越来越水灵，相信假以时日也会成长为迷倒众多迷弟的美少女。

5.夏克立的女儿Poppy

夏克立的女儿夏天是中加混血儿，从小就美的惊人，简直宛如纯真小天使一般让人忍不住喜爱，相信未来夏天也会成长的越来越优秀，外貌也会像是从漫画中走出的美少女一般梦幻迷人。

6.刘畊宏的女儿小泡芙

小泡芙和刘畊宏一起录制了节目《爸爸去哪儿5》也收获了超高的人气，在观看节目的过程中不少网友都成为了小泡芙的粉丝，小泡芙纯真可爱的面容以及温暖治愈的笑容都让人感觉十分美好。

7.吴尊的女儿neinei

吴尊的女儿neinei也是温柔体贴又听话懂事的小萝莉，毕竟父亲吴尊的长相就是超级大帅哥，相信未来neinei也会成长为优秀又极具魅力的大美人。

8.修杰楷的女儿bo妞以及咘咘

贾静雯和修杰楷育有两个女儿咘咘以及bo妞，这两位小可爱也给贾静雯和修杰楷带来不少欢乐，两个小萝莉年纪虽小，但大大的眼睛灵动又有神，照片中的咘咘以及bo妞表情和姿势都十分活泼有趣，让人忍俊不禁。

9.贾乃亮女儿甜馨

贾乃亮的女儿甜馨就是鬼马小精灵，遗传的父母优秀基因的甜馨也是十分软萌可爱，小小年纪也非常懂事懂得体贴父母，贾乃亮也为能够拥有甜馨感到自豪。

10.李亚鹏的女儿李嫣

李亚鹏也是尽心尽力的抚养他和王菲的女儿李嫣，李嫣从小就拥有极高的艺术天分，不但多才多艺如今也出落的越来越秀气，还和妈妈一样拥有高冷女神范。