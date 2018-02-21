感情是一生都逃不掉的宿命，问世间情为何物？直教人生死相许！但是娱乐圈明星们身处在纷纷扰扰的环境里，他们的感情常常是身不由已。于是，有一些特立独行者在对待感情洁身自好，独善其身，甚至终身未婚，让人唏嘘。下面我们一起看看娱乐圈年过50却未婚的明星，谁最让人遗憾？







1、周星驰

周星驰是娱乐圈不可多得的创世奇才，他敏锐而又大胆，独特而又睿智，星爷脍炙人口的作品非常多，大多数都被视为经典。然而或许是天妒英才，又或许上天是公平的，周星驰曾先后跟罗慧娟、莫文蔚、朱茵、于文凤等人传过恋情，分分合合，总是不尽人意，如今现已56岁，仍是单身，有人猜测是因为他错过了这一辈子最应该珍惜的人而终身未娶吧！

2、费玉清

在歌坛有着“金嗓小哥”之称的费玉清一直是人们心目中永远不变的“小哥”，虽是韶华易逝，但是风采依旧不减当年，至今仍是活跃在娱乐圈里。但是这么多年过去了，“小哥”费玉清依旧是单身一人，但坊间就他单身原因众说纷纭，有人说他是个同性恋，也有人说曾经受过情伤，导致害怕结婚，但是无论是何种原因，我们都应该给予“小哥”充分的尊重和爱护，不要恶意中伤。小哥自己曾说过：“我是一个不懂情调的人，自己一个人安静地待着就很好了。”





3、费翔

说起费翔，想当年《冬天里的一把火》一唱成名，红遍大江南北，至今还是被奉为经典之作，久经传唱。可是就是这么一位歌坛巨匠，感情世界确是一片空白，多年过去了，仍旧是单身一人，费翔曾就此说过：“他此生结婚的可能性很小，更习惯一个人的自由生活，况且他这个人有洁癖，坦言无法忍受结婚后邋遢的样子！”

4、张信哲

在娱乐圈这个盛产大龄剩男剩女的地方，作为“情歌小王子”的张信哲也无法逃脱命运的捉弄。年仅半百未婚，外界猜测张信哲是同性恋，恋母情节。不过，张信哲自己曾说：“单到现在也不能完全怪自己了，相亲对象一听说自己是著名歌手，都纷纷打退堂鼓。”这回答也是绝了！

5、王祖贤

当年王祖贤和齐秦相恋十年，彼此爱的轰轰烈烈，却也最终以分手告终。当年的《倩女幽魂》小钱是如何的风华绝代！王祖贤事业十分成功，但是感情确实一波三折。如今，王祖贤早已看破红尘人事，在加拿大潜心学佛，生活过的也算是坦荡荡，没有感情的羁绊，人生更加潇洒！

6、张曼玉

提起张曼玉，谁不说美呢！美的无可挑剔，美的无法形容。在那个旗袍盛行的年代，她以古典而又绝代的美为我们大家塑造了一个个经典的，美的不可方物的角色，可是又因为“美”，她的感情经历十分坎坷，恋情多是无疾而终。如今，张曼玉一人，虽已老去，但是优雅和风采依旧，她用行动为大家诠释了即使不结婚，即使一个人生活，也依然要活的精彩！





7、米雪

米雪因1976年《射雕英雄传》黄蓉一角而被大家熟识，之后的《霍元甲》中的赵倩男，顾盼生辉，巧笑倩兮的样子被广大观众深深刻在脑海里。如此绝妙的美人，感情之路却是万分坎坷，在和成龙的恋情里被伤害的遍体鳞伤，如今年过半百却依旧是单身，虽然膝下无子女，但是单身的米雪依然活跃在娱乐圈里，活的精致。

8、邓萃雯

说起邓萃雯，在TVB也是响当当的前辈级人物，现在年过半百，风韵犹存。年轻时候的邓萃雯和万梓良也是一对人人艳羡的情侣，当时万梓良更是放话说等她10年后结婚，可是好景不长，誓言终会被现实打败，后来邓萃雯与江华在一起，男方为了保全婚姻，将邓萃雯抛弃。如今的邓萃雯经历过感情上的大起大落，整个人也看淡了不少，一个人自由自在的生活岂不更好！