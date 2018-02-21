在春节期间上映的电影不知道大家都看了没？其中有一部电影《红海行动》，它的前期宣传并没有多厉害，但是却得到了观众一致的好评。更有人称其是一部不亚于《战狼2》的精彩电影，不知道它会不会超越《战狼2》所创下的票房记录呢？局座张召忠也呼吁大家前去观看《红海行动》，可见它内容之精彩。今天就看看《红海行动》中有哪些精彩看点吧！



首先在影片的真实性上，红海行动是改编于也门撤侨一事。2015年3月29日，一艘中国海军护卫舰停靠也门港口亚丁，撤离中国公民。3月30日，中国海军护航编队护卫舰潍坊舰载着449名中国公民平安撤离也门西部荷台达港。此次的真实事件，被社会评价是中国政府应有关国家请求开展的人道主义救援行动，也充分说明了中国国力在不断增长。

其次，在影片的拍摄上也是采用大部分实拍加上后期的特效，给观众带来了极强的视觉体验感。《红海行动》的导演是林超贤，他也曾说过自己就是一个军事迷。大家也知道，我们平时在电视上看到的许多战斗时的特效有些假，因为它大多靠的就是后期合成制作。林超贤导演意识到了这一点，于是下了一个决定那就是大部分场景都采用实地拍摄，让电影尽量能够还原当时的场景，让观众更有代入感。

还有就是影片中林超贤导演用真实的道具制作出真实的影片效果，让观众感受到他带来的诚意。林超贤导演就借用了临沂舰用来拍摄《红海行动》中的场景，这部军舰是我国海军护卫舰之一，据悉这部军舰造价高达14亿。只为打造一个真实场景，不惜花高价也要把它拍好。而且在《红海行动》中，剧组也准备了3万发子弹，用来制造真实的枪战场景，加上影片中的真实枪械，让观众看得十分“带劲”看了这些，你还会怀疑《红海行动》这部电影吗？

最后要说的就是，林超贤导演在影片中充分表达出了对中国军人的那一份敬爱之情。其实，之前大卖的电影《湄公河行动》，也是出自林超贤导演之手。在《湄公河行动》中，对场景真实性的还原，以及真枪实弹的打斗中，都能体现出林超贤导演对警察的尊重之意。在《红海行动》中，林超贤导演也在影片中表达了他对中国军人的敬意。影片中让我们看到中国军人永远都在背后替我们挡着子弹，他们无论在何时何地，始终都坚守在自己的岗位上，恪尽自己的职责。林超贤导演在接受采访时也说过：“我们不好战，但我们从不怕战。”

我国海军在《红海行动》拍摄期间，也是大力支持这部电影的摄制。局座张召忠也说：“位卑未敢忘忧国，尚武精神是中华民族之魂，看看这部影片就体会到没有国哪有家！每个人都应该去看！”这部电影不仅是对中国军人的致敬，更是中国军事实力增强的体现！