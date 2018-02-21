春节到了，你家做了什么好吃的呢？在娱乐圈里，也有很多心灵手巧的女星，她们在也会经常为家人做饭。下面我们一起来看看为家人亲自下厨的十大女星吧，你觉得谁最贤惠呢？

1.刘晓庆

不老女神刘晓庆在春节就给家人做了一顿大餐，亲自下厨的她显得格外贤惠。刘晓庆在微博中也发文："五家人的三十夜。洗菜、拌菜、包饺子、洗碗、擦地……把我这个全能的'六厨'累倒起啦……"刘晓庆并在微博中晒出了自己的全家福，看起来十分温馨。

2.陈乔恩



陈乔恩自从之前的酒驾新闻过后，似乎变得低调了许多。今年过年她也为家人亲自做年夜饭了，不过父亲也在一边帮着她做饭。她在微博中晒出了自己做饭的图片，你看着有没有食欲呢？

3.Ella

Ella可是娱乐圈一位典型的"炫夫狂魔"，其实她私底下也是一个超爱做饭的妻子呢。赖斯翔曾在微博中晒出Ella做的美食照，照片看起来让人十分有食欲呢！看来"假小子"Ella也有一手的好厨艺。

4.高圆圆

高圆圆也是娱乐圈很爱做饭的女星之一，她自己也曾说过十分喜欢做饭。在赵又廷拍《三生三世十里桃花》期间，高圆圆就亲自下厨为自己的公公婆婆做饭，看来女神人美手也巧呢！

5.张柏芝

张柏芝一个人带着孩子在身边，单亲妈妈当得十分不容易。不过张柏芝也是做的一手好菜，她的儿子们可真是有口福。之前张柏芝就在社交媒体上晒了一张自己做菜的图片，样式真的挺多的呢！

6.贾静雯

贾静雯虽然之前有过一段不幸的婚姻，但是她现在终于遇上了自己的真命天子修杰楷。之前她就在微博中晒自己和修杰楷一起做饭给女儿们做饭的照片，图片上的菜看起来虽然样式简单，但是小咘咘看起来很爱吃！

7.谢娜

谢娜不仅经常在微博中晒自己做的美食，在《快乐大本营》也经常大秀自己的厨艺。今年谢娜还为张杰生了一对小星星，两人以后生活想必会更加甜蜜。不知道照片中的谢娜，有没有让你感觉到贤惠呢？

8.佟丽娅

佟丽娅曾在采访中说，自己13岁就来到北京，自己学会了独立，也学会了做饭。佟丽娅也曾在微博中晒出自己为家人做饭的照片，照片中的佟丽娅带着蓝色围裙在炒菜，显得十分贤惠。

9.姜妍

姜妍的厨艺可是堪称大厨，之前戚薇就说过姜妍做菜超级好吃。姜妍也经常在微博中晒自己做的美食，有一次她也晒出了给家人做的大餐，给家人做饭的姜妍显得极其贤惠温柔。

10.叶一茜

叶一茜被人称作被颜值掩盖了厨艺的女明星，她自从嫁给了田亮之后，似乎就很少出现在观众视线里。在家相夫教子的叶一茜，经常在微博中晒出自己做饭的美照，她也曾说田亮最爱吃她做的饭。