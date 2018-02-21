近日，媒体报道，大年初二，刘恺威带着小糯米和其他家庭成员出去吃开年饭，没有带上杨幂，这不网友不买账了。本来刘恺威和杨幂这对夫妻就一直离婚谣言不断，没有在一起过年，就更加让网友胡乱猜测了。对比，当事人也表示很无奈，刘恺威在微博上发了声明，和杨幂在香港过的年，只是因为杨幂档期太满没有公开而已。大家不禁感慨，明星不易啊！想当初，杨幂刘恺威可是甜蜜的一对，而且让不少人羡慕。下面我们一起看看杨幂刘恺威的十大亲密照，你有没有被虐到呢？

排第一的当然是结婚照啦，婚礼上的彼此落泪都是真情使然，那时候眼中的彼此都是最好的认定。两相深情脉脉，可谓虐到一片单身狗哇。







两人结婚后，娱乐圈仍是轰动一时。杨幂刘恺威二人出去度蜜月时，受不住网友的各种催促，于是在网上晒了各种蜜月亲密照，执子之手，与子偕老。琴瑟在御，莫不静好。





2017年10月13日的零点，杨幂为刘恺威送上生日祝福，并留言：糯米爸爸，生日快乐。小编不禁觉得恋爱中的女人啊，就是不自觉的害羞娇俏女孩子气，所以说如果你遇到一个人，在他面前你变得无忧无虑，变得年轻，变得小孩子气，那只是你遇到了爱情罢了。





2017年9月12日，刘恺威也是发微博祝自己的大宝贝生日快乐。话说两人经常使用情侣头像，大宝贝，美少女，小可爱也是各种叫唤，光是称谓就洒了我们不少狗粮，可见刘恺威对杨幂宠得很呐。





众所周知，两人定情之作是《如意》，瞅瞅这两个小眼神，浓情蜜意的，小编可不相信是单纯的拍戏哦。





这个剧照大家应该很熟悉，这是杨幂刘恺威二人公开恋情后的首部电视剧。看大幂幂看向刘恺威的眼光啊，满满都是爱意。





刘恺威在综艺中透露，一天最少亲杨幂四五次。一方面是爱她的表现，另一方面是想保持浪漫，不想因为结了婚就少了相恋时的依偎。





这是他们婚前参加的情人节活动，但是不知刘恺威这发型是什么梗，但是无论如何，看看大幂幂甜蜜的笑容我们还能说什么呢，大幂幂开心就好啦！





他们结婚四年，最近也的确是很少互动，也难怪网友们各种猜测。俗话说患难见真情，本来二人想对谣言置之不理的，奈何已经影响到了生活，这不刘恺威为了保护妻子晒亲密合照打脸卓伟。





这张不是台前秀恩爱，也不是剧中设定好的剧本，而是真实生活的真实流露。爱情最好的模样就是不在乎彼此毫无装扮的样子，看这二人勾肩搭背的样子，怎是一个甜蜜能解释得清的？



