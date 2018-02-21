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女星穿白裙谁最美？周冬雨第八，赵丽颖第二，第一名美如仙子！

(2018-02-21 14:43:27)
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分类： 娱乐评论

近期，杨颖工作室在微博晒出了Angelababy的白裙美照，照片中的baby简直宛如仙子一般美貌动人。工作室人员还表示baby要在新年稳坐发图届一姐的位置，其实，还有许多女星穿白裙的风采也不输于baby，今天我们一起来看看穿白裙的十位女星，你觉得谁最美呢？

女星穿白裙谁最美？周冬雨第八，赵丽颖第二，第一名美如仙子！

1.Angelababy

Baby身穿吊带白裙，大秀纤细身材，将自身的皮肤衬托的更加白皙，简直宛如仙子，搭配红唇红包，则更显美艳风范。

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2.赵丽颖

当下风头最火的小花赵丽颖，她身穿白裙的风采也是大气又优雅，不但秀出优秀的身材比例，还展现出高贵雅致的一面。

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3.刘诗诗

刘诗诗自身就充满古典淡雅的气质，身穿白裙的她看上去则更显清新温婉的大家闺秀风范，再加上刘诗诗温暖治愈的笑容更给人一种最美人间四月天的感觉。

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4.刘亦菲

天仙姐姐刘亦菲本身就自带仙气，穿上白裙的她更显出尘脱俗，裙身短款的设计以及略带蓬松的纱裙都让刘亦菲更加俏皮可爱。

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5.杨幂

杨幂的白裙装扮也是给人一种优雅又不失甜美的端庄风范，尤其是裙身的娃娃领加荷叶边更显女性的柔美天真，极具个性的小巧包包更添趣味感。

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6.杨紫

杨紫给许多观众的印象是清新可人的邻家女孩，如今出落的亭亭玉立的她身穿白裙也是楚楚可人又不失高端奢华感。

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7.倪妮

倪妮的身材本就高挑，身穿修身长裙更显优秀的身材比例，裙身简约的设计以及立体的剪裁都符合倪妮自身的高级感，也让倪妮宛如希腊女神一般高贵典雅。

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8.周冬雨

周冬雨自身的气质也是灵动婉约，短发的她则如同童话中的精灵一般活泼可爱，身穿白裙的她则更显纯净俏皮。

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9.郑爽

郑爽的气质本就纯净无暇，身穿白裙的她看上去则更显温柔可人，不过裙身立领的设计再加上郑爽极具魅力的眼神则更添几分帅气。

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10.古力娜扎

古力娜扎的五官绝对算是非常有辨识度，天生丽质的她能轻松驾驭任何装扮，身穿白裙的她依然美的令人惊艳，红色系带鞋则让她更加亮眼可爱。

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