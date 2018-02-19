赵丽颖一直都是深受广大的网友喜爱的人气演员。自从出道以来，演过很多的角色，都是十分的令人印象深刻的，而尤以古装剧最为经典。不管是“楚乔”，“碧瑶”都是十分经典的角色。可以说是“老戏骨”了。下面，我们一起来看看赵丽颖演过的八个古装角色，你最喜欢哪个？



1、陆贞



陆贞可谓是我们的小颖的成名之作了。彼时的小颖，才刚刚出道，但是风采已然不输任何的当红花旦了，陆贞传奇在当时就已经荣获收视率第一了。而她的演技也获得了观众的认可。





2、晴儿

我们的丽颖也曾经出演过琼瑶的大剧《新还珠格格》，尽管这部剧饱受诟病，但是我们的晴儿格格是当之无愧的最美的，而我们的赵丽颖，也并没有受到这部烂剧的影响，反而人气大涨。

3、苏幻儿

赵丽颖在《错点鸳鸯》这部剧里看上去真的是美呆了，尽管服装不是很漂亮但是看到她那哭的梨花带雨的模样，是不是很惹人心疼呢？

4、红绫

追鱼传奇的红菱是一个即可爱，又惹人怜的角色。她和张生的爱情十分的令人动容，这当然要归功于我们丽颖的好演技了。第一集的时候，赵丽颖挑礼物而在村里偷东西的时候的憨态可掬的场景，依旧历历在目。





5、花千骨

演过花千骨的丽颖，事业在这个时候到达了巅峰。花千骨一跃成为当时最大的黑马，成为了收视率最高的电视剧，甚至引领了一段时间的时尚的潮流，不得不令人佩服。





6、楚乔

《楚乔传》里的楚乔算是丽颖第二个巅峰了。在这部剧里，丽颖饰演了一位威风凛凛的女将军，这样的全新的角色的确让人耳目一新，“谁说女儿不如男”，这个经过不让须眉的豪言壮语，让小颖演的淋漓尽致，实在是让人佩服。目前，这部剧的话题度依旧很高，赵丽颖为这部剧暴瘦8斤的代价并没有白费，这样的古装角色，最终成为了经典。





7、女儿国国王

最近刚刚上演的《西游记 女儿国》收视率也是新春贺岁档中杀出的一匹黑马，收视已然长虹，真是令人开心。而赵丽颖也是在这部剧里大胆的转型，饰演了性感而气场强大，同时，也十分的专情的女儿国国王。是一次华丽的转型，当真是惊艳十足。

8、百合

这部和当红小生陈伟霆共同出演的大剧《蜀山剑侠传》，是一位冷艳，帅气的女豪侠，片中人如其名，如同鲜花一般，美颜盛世，绝世而独立，看上去就十分的令人喜欢。尤其那略偏西式的妆容，真是惊艳异常，活脱脱的是塞西施。

以上就是赵丽颖饰演过的八个最美的古装角色。在现在，演艺圈新人虽然越来越多，但是，像小颖这样的既敬业也美丽的老戏骨真心不多了。