“性感”是不少成熟女性追求的风格，妩媚动人正是她们所希望展现的身姿。不过也有一些妹子们追求清纯可爱的感觉，只能说各有各的优势吧。娱乐圈的女明星们都想让自己成为万众瞩目的焦点，想尽办法出彩。不少女明星们在身材上面下足了功夫。



柳岩的身材可以说是无可挑剔，前凸后翘的S型曲线是很多女孩子们都羡慕的。不过，正是因为身材太好，给她招来了不少的骂名。她被称为性感女神，在红毯秀上吸引了不少人的目光，但是也正是因为她经常穿性感的衣服，被一些人认为是只靠“卖肉”，没有实力，胸大无脑也成了她的一个标签。





柳岩因性感而出名，也因性感束缚了自己发展的道路。不过近几年，柳岩也不停的在各个领域涉猎，展现自己全方位的才能，尤其是在影视领域，小有成果。





有一段时间，柳岩非常讨厌别人说自己性感，感觉这是自己的一个缺点。但是现在的她想开了，她觉得自己身材好是一件好事，不应该觉得自卑，应该大大方方的展现。现在的柳岩比之前自信不少。

现在不少影视作品中都能看到柳岩的身影。但是大多的角色都是跟她本人走的路线很相像的性感型，比如《画壁》中的云梅，《煎饼侠》中饰演大鹏的好友，《大闹天竺》中吴静，《奇门遁甲》中饰演花想容。这些角色都跟她本人有很大的相似之处——妩媚性感。





在《捉妖记2》中，柳岩扮演的美女高手“女赌神”同样是一个颜值担当。她一半披纱一半香肩流露，优雅锁骨映衬着性感，霸气又撩人。柳岩表示，“也许是导演不愿意让我扮丑，其实作为演员，我觉得任何造型都应该无条件配合。”观众对柳岩的表现都很看好，为她点赞。

虽说现在是过年期间，应该在家里和家人团聚，但是柳岩却没闲着。央视春晚之后，各个地方卫视也开始春晚，柳岩正是浙江卫视春晚的主持人。在浙江春晚中，柳岩一袭蓝色的礼服裙，温婉动人，非常美丽，让人惊艳。





不过在除夕夜当天，柳岩可是在家陪伴家人的，她还在微博上晒出了自己的照片。她穿着红色的毛衣，扎着双马尾，青春感十足。原来这组照片是父亲拍的，看来在父亲的面前，她永远是个少女模样。她还晒出了父亲的照片，沧桑的模样让人心酸。

一个人总是会有不同的姿态，性感的柳岩和清纯的柳岩，你们更喜欢哪一个呢？