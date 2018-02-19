听老婆话不是怕老婆，相反的这正是爱老婆，尊重老婆的表现。在这个讲究男女平等的时代，大男子主义那一套早就该被收起来了，听老婆话才是当代好老公的标准。都说娱乐圈里面没有真爱，我看不见得，谢楠和吴京这对模范夫妻在大年初一就忙着撒狗粮。





除夕夜本是一家团圆的日子，吴京却在央视春晚的舞台上给大家带去精彩的表演，他和成龙的这对硬汉组合给大家带来了不少的惊喜。年初一的晚上，谢楠也没闲着，在北京卫视的春晚上表演起了小品。吴京则赶到现场，为台上的妻子加油鼓劲。

谢楠在台上表演着，吴京就在台下笑着，对老婆的表现很是赞赏。两个人还玩起了互动。小品中的男主角说自己很喜欢看《战狼2》，谢楠回应道说，不就是《战狼2》嘛，我让你演《战狼3》。随后，谢楠立刻点名吴京，让他站起来。吴京乖乖起立后，谢楠问：“我说话好使不？”吴京立马回答，好使。全程吴京都是痴汉一般的笑容，这一波狗粮撒的又高级又甜蜜！

网友们对于这样的吴京表示很惊讶，在影视剧中，吴京都是一幅硬汉的模样，没想到骨子里却是个妻管严，让人大跌眼镜。不过也有网友表示，在大庭广众之下给足老婆面子，乖乖听话，这才是男人的榜样！不知道这样的吴京，大家喜不喜欢呢？

吴京的2017年绝对是收获满满的一年，《战狼2》获得50多亿的票房，创造了历史，在国内外都享受很高的声誉，让人大呼羡慕。

不过这样的成就也不得不提起他的贤内助谢楠，当初拍《战狼2》的时候困难重重，拍摄陷入困境。谢楠一直在吴京的背后给予支持，鼓励老公追求他的梦想，甚至把自家的房产拿去抵押。不过付出总是有回报的，成效也是显而易见。

谢楠和吴京相互扶持的事情还有很多，吴京在荧幕上总是英气逼人，但是私底下却是个疼老婆的好老公，这种反差萌让很多女孩子都大呼羡慕谢楠。各位看官们，你们怎么看呢？



