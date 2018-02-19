春节是中国的传统节日，也是对所有中国人来说最重要的一个传统节日。春节象征着除旧迎新，象征着追寻一年之中一个新的开始。关于春节有很多的传统习俗，但排在第一位的还是两个字团圆。即使是娱乐圈再红的明星也要回家过年，那么今天我们就一起来看看娱乐圈当红明星怎么过春节？

1.杨颖

春节意味着团聚，意味着一家人齐聚在一起，吃水饺、守岁、共同迎接新的一年。Angelababy的新年就是如此，即使平时工作再忙，春节来临，杨颖还是放下了手中的工作，与家人长辈团圆在一起。而作为年轻一辈，在酒桌上也必然要耐心听取长辈的教诲，从baby的微博来看，她从长辈的话中也是受益不小啊；“和长辈吃饭，学到了。和大家分享： 1根植于内心的修养；2无需提醒的自觉；3以约束为前提的自由； 4为别人着想的善良。共勉之。 ​​​”

2.周冬雨

虽说春节应该团圆，但对于不少人来说，由于工作的需要，他们不得不在春节时刻仍坚守在自己的职业岗位上。而近几年的人气花旦周冬雨就是其中一个，不过她并不是待在剧组，而是前往时尚周度过自己的春节。大年初一，周冬雨一身休闲装扮出现在上海浦东机场，准备奔赴伦敦参加秋冬时尚大秀。

3.李冰冰

春节到来，大部分有机会的明星还是会选择放下手头的工作，与家人吃个团圆的年夜饭，共同迎来新的一年。但有的明星不仅仅是与自己的亲人一同团聚，就比如说国际范儿十足的李冰冰，春节到了，中国人倒是团聚了，但在中国的“洋记者”怎么办？于是英文水平极高的演员李冰冰在北京举办了一个宴会，还特地邀请了外国记者参加，手把手教外国人包饺子，可谓温情十足。

4.郑恺

这个春节有的明星可以悠闲的在家里与家人团聚，可有的就十分忙碌了。从很久以前，春晚便是中国人共度春节必不可少的一个项目了，登上春晚舞台，也是不少人梦寐以求的事情。今年，演员郑恺就登上了春晚舞台，跨界演出了小品。他的除夕夜自然是在春晚现场过的，但春晚一结束，郑恺就坐上了归家的飞机，一不小心还包了机。他还表示，大年初一的午饭是传统，再忙也得到。不过一家人在新年第一天，看着郑恺重播的小品，吃着团圆饭，还真是别有一分乐趣呢。

5.张韶涵

春节有无数的优秀演员在春晚为我们带来精彩的表演，但除了春晚，许多综艺节目也并没有因为春节的到来停止录制，他们都在以自己的方式为观众带去新年的祝福。参加《歌手》的明星张韶涵便是如此，大年初一，音乐不打烊，歌手们齐聚一堂，仍旧在竭尽全力，带来精彩的表演。





6.阚清子

有人的春节选择安静的呆在家中，与家人共同享受岁月静好的美好。但有的人，选择的是趁着春节，与家人一起行走在路上。性格率真可爱的阚清子就是如此，春节时刻，阚清子选择与爸爸妈妈一起出游。一片碧海蓝天之下，一家人其乐融融，可谓幸福至极。很多时候，最幸福的时刻就是与自己的亲人在一起吧。





7.沈月

比起与春节时与家人团聚，或一家人共同出门旅游。有些明星的春节可没这么幸运了，由于工作需要，即使是在春节，许多演员也仍坚守在剧组，只能与剧组的工作人员，一同度过春节。比如去年因《致我们单纯的小美好》而大火的沈月，正值事业的上升期，即使过春节，沈月也丝毫不敢休息，敬业精神值得大家称赞啊。

8.韩庚

与大部分人过年回家与爸爸妈妈长辈团聚不同，还有不少明星选择在春节时刻与自己亲爱的恋人一起，为大家撒一把应景的狗粮。前些日子，刚刚公布恋情的韩庚与卢靖珊，可谓甜蜜至极。卢靖珊不仅仅为两人的粉丝送上共同的祝福，还与韩庚一起外出游玩。看韩庚微博故事中的牡丹江定位，令不少粉丝惊呼，韩庚这是带嫂子回老家了呀！