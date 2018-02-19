又到了一年春节时，在这个热闹的日子里大家会如何去度过呢？近日，毛晓彤因为过生日而上了热搜。在微博中，只见毛晓彤在hellokitty背景中庆祝自己的生日，满脸都极显少女心。其实在春节过生日的明星还真不少，下面我们一起来看看在春节里过生日的十大明星，你最想祝福谁？



1.毛晓彤

毛晓彤之前因“出轨门”事件，而一度被网友议论，她更是被称为娱乐圈分手典范之一。毛晓彤私底下是一个很低调的女星，近日因为生日而再次“火”了一把。她在微博中也发文说自己今天生日，也希望大家能够开开心心。



2.沙溢

沙溢的生日在今年刚好是除夕当天，也正是团聚的日子。沙溢微博中并没有发文庆祝自己的生日，但是胡可给沙溢送上了祝福。这波狗粮，真的是让人吃的心服口服。胡可也发了照片分享给大家，照片里，沙溢还真的很可爱呢！



3.徐克

徐克导演和沙溢一样是在今年除夕过生日，许多演员都为徐克导演送去了祝福。徐克导演给我们带来了许多经典的作品，如《鬼马智多星》、《英雄本色》和《黄飞鸿》等，他更是荣获了“第11届亚洲电影大奖终身成就奖”的称号。



4.翟天临

翟天临作为演技超高的实力派，也在除夕时刻度过了自己的生日。他在微博中发文：“我们携手同行，互相关照，共同进步。你们是我坚持不懈的最大动力，我爱你们。”翟天临一路走来十分不容易，也祝他越来越好！



5.张继科

这段时间，张继科和景甜疑似恋爱让不少网友纷纷送去祝福。张继科也在2月16过生日，这是他第二十九个生日。作为奥运冠军，他现在也会偶尔客串综艺节目，人气也十分的高。他的粉丝们今年也为他送上了一个惊喜“生日趴”，让更多的人看到张继科一路上的进步与蜕变。



6.金秀贤

金秀贤因《来自星星的你》一炮而红，一度被称为男神。这位男神也在2月16日过生日，正好在大年初一。在他生日当天，也有许多粉丝给他送去了祝福，希望他在新的一年里能够越来越好，变得越来越帅！



7.papi酱

一代网红papi酱也在今年春节期间过生日，许多网友为她送去了祝福。papi酱这几年开始从自制视频转到娱乐圈，逐渐活跃在观众的面前。之前参加的首部电影《妖妖铃》，其中的出演更是让人称赞。



8.马苏

马苏之前被“夜宿门”事件炒的纷纷扬扬，并亲自出席法院告他的诽谤者。和papi酱一样，他也是二月十七号过生日，但是她好像并为收到很多姐妹花们的祝福。小编希望她能够早一点回到以前那个开心的马苏。



9.张译

张译也是一个实力派演员，被人称作是演什么像什么的演员之一。他也在今年初二过生日，他在微博中发文回忆自己二十年来的演艺经历，也祝大家新春愉快身体健康。在这里，也希望张译能够给我们带来更多更好的影视作品。



10.郭采洁

之前九位明星都已经过了生日，但是还有一位即将在2月19号过生日的明星，她就是郭采洁。郭采洁可是时尚界的宠儿，她随随便便的一张照片，都能够让人有一种美到窒息的感觉。不知道她会用什么样的方式来庆祝自己的生日呢？