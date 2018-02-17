每年的春晚都是全中国人民们讨论的热门话题，今年的自然也不例外。舞台上精彩的表演，明星们的潮流着装，热门的流行语等等都是人们津津乐道的话题。但是今年，不少人讨论起了女明星的眉毛！下面我们一起看看娱乐圈十大女星的眉毛，看看谁最有个性？





1、那英

那英在春晚上和王菲的合体表演圈粉无数，也勾起了不少人的回忆。但是有眼尖的观众发现，那英的两个眉毛不怎么对称。随后那英发文表示，觉得自己眉毛挺好的。还是那个不拘小节的那姐啊！

2、李思思

李思思产后复出后身材还是一如既往的好，让人羡慕不已。这次的春晚舞台，她的出现让观众大呼熟悉又暖心。不过她的眉毛却遭人诟病，是得罪化妆师了吗？

3、赵丽颖

赵丽颖走的一直是可爱的路线，萌萌的脸蛋让人升起一股保护欲。一字眉在她的脸上显得更加俏皮动人。

4、杨幂

杨幂不仅是机场带货女王，还是潮流达人，她的妆容经常被女孩们模仿。杨幂的五官精致，眉毛是落尾眉，更加修饰五官。

5、杨颖

嫩模出身的杨颖对待镜头有种天生的熟悉感，自身的时尚度也是很高的。她的眉毛有点微微的上扬，英气中还带着可爱。

6、张柏芝

中英混血张柏芝的脸被人称为无可挑剔，她自带的女王气质为她加分不少。她的眉毛多是剑眉，有种硬朗的感觉，帅气逼人。

7、高圆圆

气质女神高圆圆的温柔让不少人为她倾倒，她恬静娴熟的样子也成了优秀媳妇的代表。高圆圆的流星眉带着一点眉峰，增加灵气。

8、刘亦菲

刘亦菲被称为天仙姐姐，不仅人自带仙气，出演的角色也都是仙气十足。她还成为了迪斯尼动画中的花木兰，英气的眉毛成了她的标志，用“天仙攻”来形容她最好不过了。

9、林允

星女郎林允刚开始出道时不被人看好，但是现在可是成为了时尚达人，高级脸的代表。她的眉毛追求的是自然，野生眉在她的脸上显得很俏皮可爱。

10、林心如

这个寒假，湖南卫视又开始重播还珠格格，温柔的紫薇出现在大家的视野。林心如本人也是知性的代表，就连她的眉毛弧度看起来都非常优雅。

眉毛有时候决定一个人的气质，所以选择一款适合自己的眉形非常重要。这些女星们的眉毛都很有个性，你最喜欢哪一个呢？