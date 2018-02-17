一年一度的春晚已经落下帷幕，这场精彩纷呈的晚会给全国观众朋友们带来了一场视觉上的盛宴，让人久久难以忘怀。每年的春晚都是人们茶余饭后逃不开的话题，今年也不例外。下面我们一起看看2018年央视春晚表现最佳的十大明星，你最喜欢谁？你想投票给谁？

1、贾玲

语言类节目一直是观众们的最爱，今年的语言类节目甚多，但是贾玲作为第一个出场的语言类节目代表，压力可想而知。但是她的表现依然可圈可点，带来不少的笑料。

2、李易峰

李易峰搭档两位美女景甜和江疏影合唱了一首《赞赞新时代》，三个人都穿着大红色的衣服，喜气洋洋。点赞的手势引得人们争相模仿，在微博上狂点赞。

3、蔡明

毒舌老阿姨蔡明搭档潘长江的这一组合圈粉无数，在今年的春晚舞台上他们“重出江湖”，开始了秀恩爱，这突如其来的狗粮让观众们大呼太甜蜜！

4、林志炫

贵州黔东南分会场，林志炫带来的《太阳鼓》表演震惊四座，嘹亮清透的歌声让不少网友有一种“耳朵被洗涤”的感觉。

5、周杰伦

周杰伦这次带来了他的两个拿手好戏，一个是流行歌曲《告白气球》，一个是魔术。这两个搭配在一起，果真碰撞出不小的火花，引的迷妹们尖叫连连。

6、王菲

那英和王菲时隔20年再度牵手，共同演绎一首《岁月》勾起观众们的回忆，让人们感动。二人的表现还是稳当当的，实力唱功尽显。

7、秦海璐

秦海璐不是第一次上春晚了，她和孙涛也算是老搭档。在这次的《提意见》小品中，二人再次合体，金句连连，让人大呼过瘾！

8、杨洋

相比于第一次的紧张，杨洋表示这次放松很多，状态也比上次好。他和王凯搭档合唱的一首《我的春晚我的年》唤起人们的春晚的记忆，温情满满。

9、冯巩

“我想死你了”是冯巩的经典语录，这次他贾旭明、曹随风、侯林林三位诗歌发烧友一起比赛诗歌，妙语连珠，让大家感受到了诗词歌赋的魅力。

10、林永健

小眼睛林永健长相就很喜感，再演出小品，喜剧气息就更浓厚了。他带来的《为您服务》小品引得全场笑声连连，纷纷叫好。

狗年春晚亮点多多，每个人对好的定义都不一样，在你们心中，最喜欢的节目是哪一个呢？最喜欢的明星是谁呢？

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