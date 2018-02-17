盼星星盼月亮，终于盼来了狗年。春节是阖家团圆的日子，也是中国人心中最喜爱，最期盼的节日，没到除夕夜之际，各个家庭都会做年夜饭，娱乐圈的明星家庭也不例外。下面我们一起来看看娱乐圈里的明星春节年夜饭，看看谁家吃得最好？



1、张杰

张杰的2018年可以说是“丰收”的开始，因为收获了两个可爱的女儿。这个春节异常的有意义。除夕当晚，张杰分享了妈妈做的饺子，家庭氛围浓厚。

2、黄磊

黄磊不仅叫神算子，因为做菜手艺一流也被称为黄小厨。除夕夜这天，黄小厨自然要下厨房一展身手，看着一桌子的好菜，令人垂涎三尺啊！

3、薛之谦

薛之谦本来是歌手出道，没想到却因为段子手的身份走红，段子手的新年想必是充满欢乐的。他晒出的年夜饭，都是大鱼大肉，看起来是肉食主义者啊。

4、关晓彤

国民闺女关晓彤的年夜饭吃的可是年味十足，和不少亲朋好友欢聚一堂，穿的衣服也都是红彤彤的，气氛热闹又温馨。

5、张柏芝

带两个娃的张柏芝在除夕夜这天自然是闲不下来的，因为她要自己亲手做年夜饭。亲自下厨这一举动引的网友们纷纷点赞，是个好妈妈。





6、陈乔恩

陈乔恩今年过年留在北京，家人自然也是过来陪伴。她晒出自己第一次做红烧肉的照片，可以看到身后还站着微笑的爸爸，一家人其乐融融。

7、吉克隽逸

吉克隽逸的年夜饭被称为“最壕年夜饭”，做了21个菜，她还向微博圈宣战，看看有谁能超过她。这是一顿由桌子大小决定菜品多少的饭啊！

8、佟丽娅

佟丽娅晒出的年夜饭就比较特别了，是和春晚后台的工作人员围在一起吃的盒饭。为了春晚不能回家过年，这种敬业精神值得点赞！

9、吴亦凡

吴亦凡的年夜饭很是特别，一个人围着一堆食材吃火锅。虽说看起来很丰盛，但是却有点心酸，看样子是因为工作太忙没办法和家人团聚啊！

10、鹿晗

鹿晗是朴实型年夜饭的代表，只在微博上晒出一盘饺子。还写道：“大吉大利，今晚吃饺子！”不过这饺子的卖相不错，看起来很好吃。

这些明星们的年夜饭各有特色，你最喜欢谁家的呢？