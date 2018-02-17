凡是逢年过节周年纪念，便少不了微博上明星夫妻的各种撒狗粮秀恩爱，有的上演相爱相杀的戏码，有的则是相敬相亲，狗粮也因此有了种类之分。不管是何种狗粮，都会让人感到惊喜。下面我们一起看看结婚纪念日秀恩爱的明星，看看谁最有意思？

邓超和孙俪一家，两人经常在微博相爱相杀，画风清奇不做作，因此网友非常喜爱这一家子。2月8日，是邓超的生日，同时也是两对明星夫妻的结婚纪念日：邓超和孙俪，袁咏仪和张智霖，分别进行了八年和十七年的爱情长跑。

当一个男人面对你时，即便你不施粉黛也能待你如初，那就是嫁给了爱情，袁咏仪和张智霖就是如此，娱乐圈不缺乏美女，但是在这样一个美女如云的圈子里，仍有一个男人深爱着你素颜的模样，那这爱情就是为人所羡慕的。

陈小春和应采儿的结婚纪念日是2月14日，陈小春当晚发了微博纪念这重要的日子。众所周知，这对夫妻是出了名的暴脾气，但是宝贝儿子jasper却因在爸爸去哪儿里表现出的可爱俏皮好脾气而深受网友喜爱，不得不说这也是幸福的一家子。

张杰谢娜的爱情在一开始也是饱受非议的，但是二人禁住了时间的考验，也有了两个可爱的baby，今年的结婚纪念日虽然还没到，但是俨然有了最心仪的"礼物"了。二月的第一天，张杰谢娜两人正式升级为爸妈，大半个娱乐圈前来送祝福，深受喜爱的太阳女神微博粉丝也有了一个亿的惊人数字。

黎姿可谓是众所周知的大美人，她饰演的周芷若一颦一笑都让人心醉，揭开面纱的那一抬头更让人难以忘怀。一月十八日，黎姿和她的富豪老公在微博上纪念九周年结婚纪念日，那手捧鲜花的娇羞模样俨然嫁给了爱情啊！

不知大家是否记得年少时深深喜爱的"水月洞天"，简直满足了少男少女的各种幻想啊！现实中，豆豆和童心在一起了，前不久的一月十二日也发文纪念，蔡少芬在前两年的"偶像来了"中也是大火了一把，生活中更是一个炫夫狂魔，直爽开朗不做作的性格也深受网友喜爱。十年前这对夫妻也是饱受非议的，一个集美貌与智慧于一身，一个一无所有，十年相伴，熬过了七年之痒，而今也有了爱情结晶，事业有成，也是众望所归啊。

三周年纪念日当天，王祖蓝发文示爱李亚男，喜剧明星与模特的爱情，也是别有一番风味。女孩子大都一样另一半高大威武给自己安全感，但是李亚男并没有因为身高而心存芥蒂，相反，这是一对因为心灵而在一起的情侣。结婚三年，也祝二位早生贵子，不然免不了网友的催婚啊。

2017年12月24日，在这个全民圣诞的节日，周杰伦昆凌过起了结婚三周年纪念日。三年来，二人子女姓名凑成好字也是喜庆，二人婚后性格都有很大变化，但无疑是向好的方向发展的。