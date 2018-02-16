现在只要一提到春晚语言类节目，估计谁都不会忘记蔡明。不仅如此，蔡明老师也是为数不多的至今还坚守在春晚舞台的语言类节目的元老。从1991年第一次登上春晚舞台至今，蔡明前前后后已经上了27次春晚，创造了很多经典的作品，为观众带来的欢声笑语更是数不胜数。



蔡明1961年生于北京，是我国著名表演艺术家、国家一级演员。自从1991年蔡明第一次登上春晚，一举成名后，蔡明先后与巩汉林、郭达以及潘长江等著名艺术家合作，为小品艺术的发展作出了巨大的贡献。





蔡明被网友戏称为“行走的段子手”，那张如机关枪般口齿伶俐的嘴，只要一开口说话，便都是经典语录。一头时髦的卷发搭配着鲜亮的衣服，这些年的蔡明在春晚上一直是言辞犀利，损人不眨眼的毒舌形象，与潘长江老师在舞台上相爱相杀，趣味十足。创造了无数如同“管谁叫阿姨，满脸褶子还卖萌”、“ 恶心他妈给恶心开门，恶心到家了”等无数令人拍手称快的经典语录。



而今年就在众人期待蔡明老师的毒舌金句时，蔡明老师却一改往日的犀利毒舌形象，身着一套嫩粉色衣服与穿着白色带有心形图案的潘长江老师手牵手走上了舞台，一口一个“老公公”、“好的呀”，可谓嗲气十足。在狗年将近之际，也实实在在的给观众撒了一把大大的狗粮。







话说每年蔡明老师的小品虽然都为大家带来了数不清的欢笑，但在欢笑之余，她的每个小品又同时向人传递着暖心的人生哲理。这次蔡明老师不再与潘长江老师互掐，而是甜蜜携手，大大方方秀恩爱。不仅仅是为了给观众撒狗粮，更是鼓励小品中的驾校教练以及现实生活中的所有人遇到爱情，要大胆表达，勇敢的把爱说出口！大家是不是被这种温情所感动呢？