爆竹声中一岁除，又是一年春来到！在这辞旧迎新的日子里，在一家人团团圆圆，吃完年夜饭之后，最期待的节目是什么？当然是一家人一起坐在电视机前，看春节联欢晚会呀！2018年的大幕已经拉起，狗年的春晚也早已拉开帷幕，一幕幕精彩纷呈的节目引人入胜，为节日平添几分喜气。下面，我们一起来看看2018春晚观众反响强烈的十大节目。



1、蔡明，潘长江《学车》



蔡大妈的节目已经是春节联欢晚会的日经节目了，她的节目每年的都是很搞笑的，往往也是能够推陈出新。本次春节联欢晚会的《学车》，以讽刺学车时的教练的刻薄的特点，穿插了老一辈人的爱情，可谓是春晚观众反响最强烈的节目之一了。

2、郑凯，大兵 《同喜同乐》



这部小品的立意十分的高远，表达了同中非之间的最深远的友谊。节目的音乐感也十分的强，非洲的歌舞也十分的热烈，充分感受到了非洲人民的热情。观众反响也是最为强烈。

3、星海音学院 《戏路绽放》



这部大型歌舞剧，虽然没有了2005年的千手观音那样的惊艳大气，但是亦有那种江南的深沉和婉约，并且，由于技术的提高，人数要远比当年的千手观音要多出好几倍。可谓是反响十分的激烈了。

4、王菲、那英 《岁月》



时隔20年，在相约98之后，两位天后再度携手合作，共谱华美乐章，实在是勾起了很多人的回忆，让人流泪呀。自然，反响也十分的热烈。





5、 央视主持人 《介绍全国道德模范》

这是特殊的一档节目，确实是最有意义的。那些默默无闻奉献的人民公仆，那些不起眼，但是事迹却令人肃然起敬的普通人，的确令人肃然起敬。





6、吴京、成龙《中国》

龙叔是我们中国人的骄傲，是华人优秀的代表。而这次携战狼2的导演吴京共同唱响《中国》，当真是那样的使人热血沸腾，浓墨重彩的展现出中国人的气节，令人动容。





7、张国立 《国宝回归》

今年的重头戏还是在于这当《国宝回归》的优秀节目，漂泊数年的国宝终于回到了它魂牵梦萦的祖国，巨幅画作《丝绸之路》的展出也充分的展示我们中国人终将实现“三个自信”。





8、 武术 《双雄会》

武术节目每年都有，而武术，是最能展现出我们中国文化的博大精深的节目之一，因此，武术节目一直都是观众反响最热烈的。这次的北少林，南少林的大融合，更是增添了节目的热度。





9、 TFBOYS 《我和2035有个约会》

青春，帅气的TFBOYS组合的《我和2035有个约会》将节目的气氛推向了最高潮，他们青春靓丽的歌喉，唱出了新时代中国人的心声与向往，唱出了中国梦的伟大和正能量，观众的反应也十分的强烈。





10 、陈伟霆 张艺兴 《最好的舞台》

这部舞蹈节目，融合迪斯科，拉丁舞等许多舞蹈的元素。并且，两位人气小鲜肉的参与，让这部舞蹈精彩程度更是上了一层台阶，成为观众们反响强烈的节目。

2018年的钟声已经敲响，这一年的春晚，是十分的精彩纷呈，而这一年，也一定会是幸福的一年。