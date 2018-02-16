都说大眼睛有神，但眼睛双眼皮成了美女帅哥的标配，不少人通过整容变成双眼皮，但是单眼皮小眼睛也很有特色。下面我们一起来看看娱乐圈小眼睛男星，看看谁最帅气？



1、林俊杰

林俊杰可是小眼睛的代表人物，虽然眼睛小，但是却不掩帅气。唱起情歌来，小小的眼睛却更显深情，更迷人了！

2、潘玮柏

潘帅在2017年夏天可是火了一把，不仅成了嘻哈潮人，还“谈起了恋爱”，真是事业爱情双丰收啊！但是潘玮柏的眼睛不算大，他还和林俊杰一比大小，你们怎么看呢？

3、周杰伦

周杰伦可以说是中国流行歌坛的天王了，虽然眼睛不大，但是也是酷帅哥一枚。现在娶了美娇妻昆凌，生下了可爱的孩子，家庭幸福。





4、孙红雷

孙红雷可是娱乐圈有名的小眼睛，但是他对自己的颜值无比自信。虽说网友都叫他牛头梗，但是他却自称颜王，凭借自己的搞笑天赋，在网上圈粉无数。





5、黄渤

说起情商最高的男星就不得不想起来黄渤，在不少公众场合都凭借自己的高情商化解危机，令人称赞。虽然相貌平平，但是人家可是影帝。





6、李荣浩

曾有网友戏称，李荣浩的眼睛跟诺一的双眼皮一样大，可以看出，真是小眼睛到极限了。不过李荣浩可是出名的才子，创作出不少脍炙人口的歌曲，红极一时。





7、杜海涛

杜海涛不仅眼睛小，还是个肿眼泡，经常给人一种眼睛睁不开的感觉，但是这也增加了他的综艺感。在湖南卫视做了多年的主持人，事业有成还交了美丽的女友。

8、张亮

超模们的长相都不是传统意义上的好看，但是却有很好的气质，张亮就是这么一位。虽然小眼睛单眼皮，但是气场可不一般呢！



