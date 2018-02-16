虽说现在已经是立春时分了，但是天气还是比较寒冷，一些北方地区甚至还能看到雪，还有很多地区的雪还未融化。这样好的情景，可是爱滑雪的人士们最期待看到的。娱乐圈中，有不少明星很会玩，尤其爱玩雪。下面我们一起来看看娱乐圈热爱滑雪的明星，看看谁最专业？



1、夏雨

夏雨众所周知是个影帝，演技很好。日常生活中，他特别喜欢极限运动，滑板滑雪都是他的长项，没事就喜欢去玩一玩。他的技术甚至得到了国家专业队伍的认可。

2、袁泉

受到了老公夏雨的影响，袁泉也爱上了滑雪这项运动。他们夫妻俩经常去到著名的雪场附近旅游度假，生活很惬意。

3、霍思燕

杜江算是圈内著名的滑雪爱好者，他经常带着老婆霍思燕和儿子嗯哼去滑雪场玩，霍思燕也受他的影响爱上了滑雪。看杜江分享的照片来看，霍思燕的技术还不错呢！

4、郑恺

郑恺因为《跑男》这个节目，被网友们称为小猎豹。身强力壮的他自然也是滑雪场上的佼佼者，帅气的身姿真是让不少迷妹为之倾倒。

5、黄晓明

黄晓明是出了名的宠妻狂魔，经常带着杨颖去各地游玩，雪场也是他们的一个目的地。虽不知道他们的滑雪技术如何，但是秀恩爱技术可是一流的。

6、王俊凯

王俊凯是现在当红的偶像小生，帅气的模样迷倒了一大批少女。他也是个滑雪爱好者，在滑雪场上的英姿也是帅气逼人。

7、王力宏

王力宏曾经也是小鲜肉，不过现在已经成为了成熟的男人了。唱歌一流，滑雪技术也被人称赞。他经常和朋友们一起去滑雪，还是很帅气啊！

8、陈意涵

小小的身材蕴含大大的能量说的就是陈意涵这样的人，身材娇小但是却爱玩极限运动，滑雪是她的挚爱。在滑雪场上自在的样子真是漂亮极了。

9、小s

小s在节目中毒舌的样子让人印象深刻，但是在生活中可是一个慈母贤妻，经常在闲暇时间带着孩子出门游玩。她经常带着孩子们去滑雪，是要从小培养勇敢的品质么？

10、吴亦凡

吴亦凡坐拥万千粉丝，不仅在嘻哈音乐上颇有造诣，在滑雪上也是算半个专业人士了。看他晒出的装备，是滑雪的忠实粉丝呢！