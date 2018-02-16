关晓彤虽然才刚刚20岁，但童星出身的她出道也已经十多年了，前些年也凭借在《好先生》《大丈夫》中古灵精怪、言语犀利的个性少女形象获得了大众的喜爱与关注。而就在去年，关晓彤又与鹿晗公布恋情，更是把她推向了舆论的风口浪尖。今天我们就来盘点一下关晓彤惊艳全场的十大着装，也猜猜鹿晗最喜欢她什么样子呢？

关晓彤亮相某红毯的造型，嫩粉色调的长裙搭配花瓣图案，可谓甜美十足。抹胸的纱裙飘飘又为其增添了几分仙气。俗话说恋爱可以使人变美，恋爱后的关晓彤可真是更加甜美了。

最近关晓彤登上了《优家画报》，这次关晓彤一改往日“乖乖女”的形象，一身棕白色系的复古风着装，搭配一个俏皮的帽子。复古又活泼，还带着一股不同寻常的叛逆女气质。

这是关晓彤拍摄某大片的造型，一袭搭配粉色碎花的绿色长裙，既有少女的甜美气质，给人春天般温暖的感觉，又充满了典雅高贵的气质。可谓是惊艳全场，这优雅的气质哪里像一个才刚刚20岁的女生！

一件黑色的铆钉外套搭配V领的黑色长裙，关晓彤在某杂志上的亮相可谓是叛逆又性感，一改平日的甜美形象。眼神凌厉冷峻，别有一番性感的风味。

机场的街拍照往往能体现一个明星的性格与着衣品味，关晓彤这次街拍算得上是本色出场。粉红色羊羔毛外套搭配嫩粉色单肩背包，加上一个简单的丸子头发型，怀中还抱着一个可爱的长颈鹿玩偶，关晓彤这身装扮可谓是少女感十足，感觉满屏都冒着可爱的粉红色泡泡。

与上个少女感十足的粉色系搭配不同，关晓彤的这次街拍十分休闲随性，也可以成为许多同龄少女的良好搭配示例。今年秋冬十分流行的橘红色面包服外套搭配黑色紧身裤，不禁随性感十足，而且显得腿十分修长。各位同龄女孩可以学起来了。

关晓彤最近真的登了好多个杂志封面，而且风格多变。关晓彤在2018年开年的《时尚健康》杂志中，穿一个黑色的运动背心搭配灰色休闲外套，以及黑色随性阔腿裤，尽显运动健康魅力。

看过几张杂志大片，再来看关晓彤这张机场街拍照。与以往的邻家女孩的甜美风格不同，这次的关晓彤穿上小西服式领口的长款大衣，尽显干练优雅之风，笔挺设计很是修身，把她的高挑身材展现的淋漓尽致。

早前关晓彤以代言人的身份参加北京卫视春晚发布会，一袭红裙搭配不规则图案，尽显俏皮与可爱。大红的造型也与即将过年的热闹气氛十分相符。

关晓彤在2017“微博之夜”的亮相造型，一袭新蓝色的简约短裙，散着隐隐约约的亮光，优雅味十足，而关晓彤一双又细又白的大长腿也十分吸人眼球。