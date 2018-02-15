又是一年春节到，不知不觉又长大了一岁。传统佳节的意义就在于，一家人可以团团圆圆，可以一家人坐下来，吃一顿团圆的年夜饭，我们也可以好好孝敬一下父母。作为明星，平时也非常忙，没多少时间陪父母。因此，可以趁着春节假期，回家陪父母过个团圆年。下面我们一起看看春节回家陪父母过年的十大明星。

1、柳岩

近日，柳岩自曝难得回了一趟家，陪父母过年。她在微博里晒出了父亲给她拍的照片，并且盛赞父亲的拍照技术非常的好。一家人其乐融融，开开心心。

2、文章



近日，文章和马伊琍一家四口其乐融融地回文章的老家陪父母过大年了。看到他们夫妻恩爱如旧，父母精神矍铄，一家人喜气洋洋，真是好生令人羡慕啊。

3、郑爽



我们的爽妹子参加过湖南卫视的大型父母的真人秀节目，片中，就一直显示出和父亲的最亲密的关系，诶，女儿就是父母的小棉袄呀！过年回家看父亲的小爽，还是那么的清纯可爱，小鸟依人。

4、赵丽颖



赵丽颖是一个从农村出来的妹子，心中永远记挂着家乡，还为家乡修通了公路，尽管再忙，也不忘记过年常回家看看父母，孝敬一下长辈，赵丽颖加油，我们永远支持你。





5、秦海璐

秦海璐是一个孝敬父母的东北大妞，每年春节，喜欢研究美食的秦海璐总喜欢给父母亲人下厨做菜，来表现她的一片孝心。







6、沈梦辰



沈梦辰现在已经是湖南卫视的新秀主持人，越来越为人所熟知。这个女孩子一直都没有忘记过节的时候常回家看看的传统。一张她回老家帮助父母干活的照片，这照片的前后对比，一个城里姑娘，一个农村花，但是她脸上充满了喜悦的笑容，太接地气了。





7、高圆圆



高圆圆的家庭算是幸福之家了，俗话说，家有一老，如有一宝。高圆圆的家里两位老人仍然健在，且精神很好，这真的是高圆圆孝顺，体贴，为人孝顺的表现。一组回老家过年的照片，充满了温馨，放下了明星的架子，褪下了光芒，脸上是福的也是最简单的笑容。

8、黄晓明



黄晓明是娱乐圈里的拼命三郎，往往是为了工作，不顾惜自己的身体的，但是，即使再忙，他也不会忘记常回家看看，因为，他知道，父母在，不远游，只有父母健康了，自己工作才能顺心。每年过年回家，吃上母亲亲手做的饺子，热乎乎的，吃下去的是饺子，心里是满满的感动，不管你有多出名，在老人的眼里，你永远是个长不大的孩子。

9、李晨



自小在北京胡同串里长大的李晨，一直都有故乡的情结，因此，不管再忙，他也会记得常回家看看父母，过年的时候也不会忘记孝敬父母。

10、朱亚文



朱亚文一直都是家乡的代言人，即使演过再多角色，获过再多的奖项，也不会忘记逢年过节回家看看父母，毕竟，天大地大没有父母大。

“常回家看看，回家看看......”其实歌词里唱的，也同样是儿女的一片孝心，父辈依然老去，只有孝顺多陪伴，才能让他们安度晚年。盘点春节回家陪父母过年的十大明星，你认为是哪一款呢？