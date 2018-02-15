发际线是头发的边际线，形态高低影响着五官的协调。但是因为年龄的增长或者是经常熬夜等原因，发际线都会随之发生改变。娱乐圈中有许多明星就因为种种原因，发际线一直往后，让人看着心疼。但是还是有不少明星的发际线还是很美观的，下面我们就一起来看看娱乐圈十大女明星的发际线，你觉得谁最漂亮？



1.赵丽颖

其实赵丽颖以前的造型大部分都是有刘海的，不过现在看来，没有刘海的造型让她看起来更加可爱。赵丽颖的发际线被称为娱乐圈女星中最完美的发际线之一，她的大眼睛和小圆脸再配上圆润平整的发际线，显得可爱十足。

2..杨幂

可能是因为工作压力越来越大的原因，杨幂的发际线越来越后了。甚至杨幂曾经因为她的发际线，而上了一次热搜。看了热搜过后，不少网友也纷纷表示心疼。不过细细看来，杨幂确实工作行程安排的很满，工作和心理压力肯定都十分大。希望未来杨幂能够合理安排自己的休息时间，好好照顾好自己。

3.杨颖

杨颖的发际线好像也有着越来越往后的趋势，让不少人都感到惊讶不已。杨颖生完孩子之后，就马不停蹄地投奔到工作中去。“拼命十三郎”这个称号给她，一点儿也不为过。可能是因为平时工作压力太大了，杨颖的发际线才变成了这样吧。

4.刘亦菲

刘亦菲一直被称为“神仙姐姐”，其中一大重要原因就是刘亦菲的长相十分清纯。刘亦菲也长着一张娃娃脸，虽然有点婴儿肥，但是也是十分可爱。她有些肉嘟嘟的脸加上美丽的发际线，说她是“神仙姐姐”一点儿也不为过呢。

5.宋茜

宋茜的发际线好像一直都很高，就显得她的脸有点儿长。但其实宋茜的五官都挺精致的，可是过高的发际线让她面部的优点都不能够很好的凸显出来。并且现在宋茜的发际线也有越来越往后的趋势了，看来真的应该多注意休息休息。

6.孙俪

从《甄嬛传》到《芈月传》，我们都可以看到孙俪饰演的霸气娘娘成长记。可能是因为在剧中我们被她的时候演技带动感情，而忽视了孙俪其实也有着超高的发际线。我们现在大多看到的孙俪都是有着刘海的，但是照片中的她没有刘海之后的的样子让多少人看了心疼。

7.郑爽

郑爽和刘亦菲一样，一直都是以清纯的形象展示在大家面前。不过郑爽现在好像在“放飞自我”的路上越走越远了，她的发际线也越来越高，有媒体说郑爽的素颜照更是坐上了火箭忘却包袱。郑爽曾经参加了一个综艺《旋风孝子》，在节目中不难看出她其实是一个极其敏感的人。娱乐圈压力这么大，怪不得她的发际线会越来越后。

8.唐嫣

唐嫣和杨幂是娱乐圈有名的好闺蜜，但是她俩的发际线也都很高。细看唐嫣之前的影视作品，不难发现她在剧中的形象大多都是有刘海的。这就是因为她的发际线过高，只能用刘海去遮住额头过长的缺点。不过现在她也找到了自己的样子罗晋，两个人也很幸福。

9.张柏芝

张柏芝也有着一副不老容颜，并且她的每一部作品都可以称作是经典。虽然现在已经是两个孩子的母亲，张柏芝依旧一副少女的模样。脸上都是满满的胶原蛋白。很多人都说，其实很多颜值都是靠发际线撑起来的，不过张柏芝不仅有美丽容颜还有一个堪称完美的发际线呢。

10.范冰冰

范冰冰的长相可是标准的东方女性长相了，但是她的发际线也被人诟病。范冰冰的发际线一直都是类似于一条直线，不能很好的将面部优点衬托出来。其实范冰冰的发际线算比较正常的了，但是有一次她将头发全都盘起来的造型被网友戏称像是一个假头套往前带了三公分。