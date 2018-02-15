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盘点情人节“晒幸福”的十大明星，看看谁最浪漫？

(2018-02-15 12:55:50)
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分类： 娱乐评论

情人节，可以说是一年一度的虐狗节了，许多网友都在猜测又会有哪对明星曝光自己的恋情呢？可是今年情人节来晒幸福的好像并没有出现新人，下面大家一起来看看情人节晒幸福的十大明星，谁最浪漫呢？

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1.吴尊

吴尊在微博上晒出了自己一家四口，顿时这条微博就被送上了热搜。谁都知道，吴尊一直把自己的妻子保护的很好，从没有公开过。可是昨天却给大家正式公开了妻子的长相，并配文：“知道大家都很好奇…好啦…我们就大大方方吧！”这波狗粮称得上是今年情人节的一大惊喜了吧。

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2.李晟

当年的小燕子已经怀上五阿哥的孩子了，这对低调的小夫妻也给我们晒了一波幸福。李晟工作室首次公开了李晟的孕照，照片里的李佳航拉着李晟的手，两人也笑的十分开心。

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3.李晨

李晨自从和范冰冰公开恋情之后，就经常在微博里秀恩爱，看来李晨真的很爱范冰冰。这次情人节李晨虽然没有陪在范冰冰面前，但是在微博中发文解释：“因为工作等原因档期协调不开，没能将自己快递到置身国外拍戏的你的身边…”在文中还说给范冰冰准备了惊喜，真是幸福十足。

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4.王祖蓝

昨天正好是王祖蓝和李亚男结婚三周年的纪念日，他们一起拍了一组照片分享给了大家。王祖蓝和李亚男的身高差，还被网友称为是“最萌身高差”。照片中的王祖蓝和李亚男牵着彼此的手，露出了满脸幸福的笑容。

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5.陆毅

陆毅和鲍蕾算是娱乐圈的老夫老妻了，他们从大学相恋走到今天也算是爱情的模板了。陆毅在昨天早上就发了一组滑雪的图片，并配文：“我在滑雪”。照片中，我们也看到了鲍蕾的身影，看样子是一家四口一起在情人节好好玩一玩咯。

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6.Ella

Ella可是一个炫夫狂魔，不管是参加节目还是平时在微博中都能见到她夸赞她的丈夫。她这次的情人节也是和自己的老公一起过的呢，不过这次他们是一起在飞机上度过的。照片中Ella和赖斯翔一起嘟着嘴巴，可爱极了。

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7.应采儿

一个那么严肃的人看到她却也能情不自禁的笑出来，这说的就是陈小春和应采儿的爱情了。昨天在情人节快过去了的时候，应采儿在微博里晒出了自己和陈小春的合照，并配文：“8年前的今天…我们注册结婚”。昨天也是 他们两个的结婚纪念日，真的很幸福！

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8.韩庚

前段时间韩庚公布与卢靖姗的恋情，让许多网友纷纷感到自己失恋了。昨天他们也给大家撒了一波狗粮，网友们也都为他们送上了祝福。韩庚在微博里晒出了两人的合照，照片中的他们申请对望，充满爱意的眼神让人隔着屏幕都能感到幸福。

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9.陈妍希

陈妍希在微博中发文：“我和我的情人有个约会，情人节快乐”，并配上了一张小星星的图。虽然陈妍希比陈晓大了一些，但是两人的生活过得也是十分幸福。不知道这次陈妍希发这个微博，陈晓会不会有点儿吃醋呢？

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10.邓超

邓超一向以逗比风格在微博中行走，昨天也不例外。他发了一段视频，祝大家情人节快乐。但是视频中他身边的人，好像不怎么想搭理他啊。那个人会是谁呢，就是孙俪啦。不过看起来孙俪好像是太累了，在车上休息。

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