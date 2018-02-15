《跑男》自开播以来已经延续五季，获得了极高的人气与评价。眼看《跑男》第六季已经在筹备之中了，网友一如既往的对《跑男》邀请的嘉宾充满了好奇与期待。不过却有消息传出迪丽热巴要退出跑男。今天我们就一起来看看上过跑男的十大美女明星，你最喜欢谁？







1.孙俪

孙俪出道已久，从早期的《甜蜜蜜》中与邓超对戏的清纯少女，到后来《甄嬛传》以及《芈月传》中霸气的娘娘与女皇。孙俪的演技驾驭的了清纯少女，也能演绎霸气女皇，已经无需质疑。而除了十分过硬的演技外，孙俪的高颜值也是大家公认的。近年孙俪一直以短发示众，更多了几分洒脱的美丽。孙俪的日常就是与邓超互损，上了《跑男》也不例外。上一秒超哥还在吹牛，下一秒娘娘就坐着马车驾到了。比赛过程中毫不手软，真的是一枚高颜值的女汉子呀！





2.王丽坤

王丽坤出生于内蒙古自治区，毕业于北京舞蹈学院中国舞本科班。因此她的身上除了带有少数民族独特的美感外，还拥有着多年学习舞蹈的优雅气质。而其在《北京青年》、《前任攻略》等影视作品中塑造的人物也为观众留下了深刻的印象，又是一位演技又颜值俱佳的女演员！同时，现在许多女生惧怕素颜见人，而王丽坤在某跳水节目中的素颜形象也让众人感叹惊为天人，称其“素颜女神”。





3.江疏影

江疏影因在《致青春》中饰演优雅美丽的气质女神阮莞被人熟知。其一袭长发，飘飘白裙的形象仙气十足。就在大众对她的认知停留在温婉女神上时，江疏影又出演了《好先生》，以红唇叛逆、言辞犀利、行为不羁的形象大胆突破了以前自己的角色，获得大众的一致好评。而江疏影在《跑男》中的表现也女神经十足，她与陈赫郑恺曾是上海戏剧学院的同班同学，三人同框互损更是乐趣十足。





4.江一燕

江一燕毕业于北京电影学院，笑起来时有一对可爱的酒窝以及一双不大却俏皮的眼睛，可谓女人味十足，又不缺少女的甜美。江一燕因主演《我们无处安放的青春》被人熟知，而在其温婉静谧的外表下还有颗勇敢做自己的不安分的心灵。除演员的身份外，江一燕还是音乐创作人、摄影爱好者、写作者以及山区支教老师。江一燕始终热爱于公益活动，2015年甚至被中央电视台提名为《感动中国》候选人。

5.林志玲

提到志玲姐姐，大家脑海里一定是她令人羡慕的大长腿以及独特的嗲嗲的台湾腔。而林志玲的颜值更是不必多说，其凭借傲人的身材，精致的面容以及可爱的说话语气成为了众多男生心目中无法取代的女神。林志玲出生于台湾省台北市，以模特身份出道，甚至曾被媒体评为“台湾第一美女”。





6.宋佳

小宋佳毕业于上海戏剧学院表演系，凭借高超的演技曾斩获多项奖项的最佳女主角。小宋佳虽饰演过霸气的女汉子，但在日常中可谓女人味十足。是众人以及圈中公认的行走的衣架。其穿衣风格多样，搭配总是充满创新与韵味，甚至是家常的睡衣，在小宋佳身上，也别有一番韵味。

7.何穗

何穗是第十二届中国模特之星的冠军，作为曾四次登上维密大秀的维密天使。何穗身上有种独特的气场，以及不同于他人的国际范的美丽。何穗是继刘雯后第二个登上维密大秀的东方超模，在《跑男》节目中也可以看到她大方又羞涩的一面，举手投足中都透露着一种独属于超模的优雅。





8.范冰冰

范爷的颜值已经不必多说，举手投足中都透露着一种与范爷这个外号相称的霸气。在饰演《还珠格格》金锁一角被人熟知后，范冰冰一路不断突破自我、寻求进步，终于蜕变成如今这个霸气美丽的她。现在的她还当上了制片人，甚至在2017年登上美国《时代周刊》封面并上榜影响世界的100人。而她与大黑牛李晨甜蜜的恋情也羡煞众人，二人在《跑男》中也上演了一场相爱相杀的大戏。





9.张歆艺

张歆艺因其日常生活中的形象被粉丝亲切的称为“二姐”。张歆艺的美是一种俏皮又活泼的美，而她与袁弘的婚礼也称为许多女生羡慕的对象。婚礼中的张歆艺一袭白色婚纱大改平日女汉子的形象，可谓是好看优雅至极。

10.赵丽颖

赵丽颖大概是近年来最具有人气的新生代女明星了，其凭借甜美可爱的外表、活泼可爱的性格以及毫不逊色的精湛演技获得了一众粉丝的喜爱，在娱乐圈中的人品也非常好。日常生活中的赵丽颖贪吃搞怪，真的是一个古灵精怪的活力少女！