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蔡明27次登上央视春晚表演小品，男搭档都有谁？

(2018-02-15 12:20:00)
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分类： 娱乐评论

随着春节的临近，2018春晚的节目单在万众瞩目中公布了。历年来，在所有的春晚节目中最受欢迎和关注的当属老少皆宜的语言类节目。从目前公布的节目单来看，今年的语言类节目多了不少新面孔，一些演员也开始跨界演小品了。新力量的注入可以为舞台增添新意，但老面孔当然也必不可少，比如蔡明。

蔡明27次登上央视春晚表演小品，男搭档都有谁？

蔡明可算得上是老艺术家了，而这次也是第27次登上春晚舞台了，那是真真正正的春晚老面孔。俗话说得好，红花还要绿叶衬，今天我们就来看看这些年和她合作过的主要男搭档，看看都有谁？

蔡明27次登上央视春晚表演小品，男搭档都有谁？

1、巩汉林

巩汉林老师算得上是小品表演中的一块丰碑，提及春晚小品表演时，大概很多人都会第一时间想到他的名字。他与赵丽蓉老师、林永健老师等塑造了一部部小品中的经典，如《装修》《老将出马》等，其作品多次被评为最受欢迎的春晚小品。1991年蔡明首次登上春晚舞台便是与巩汉林搭档演出小品《陌生人》，一举成名。

蔡明27次登上央视春晚表演小品，男搭档都有谁？

2、郭达

郭达老师毕业于上海戏剧学院，于1987年第一次登上春晚舞台，也是正宗的春晚小品元老级人物了。而说到与蔡明老师的合作，郭达老师当属她的黄金搭档了。直到如今，很多人提及蔡明的小品，往往想到的另一个名字便是郭达。二人在春晚上的合作历史已久，在1995年首次搭档演出《父亲》后，郭达老师与蔡明老师开始了长达十年的春晚合作之路，两人共同台出演小品7次，也因此结下了深厚的友谊。

蔡明27次登上央视春晚表演小品，男搭档都有谁？

3、潘长江

潘长江老师与蔡明老师一样，是如今为数不多的仍旧活跃于春晚舞台的语言类节目元老。而潘长江老师与蔡明老师也是最近几年开始的合作，两人的搭配也摩擦出了奇异的火花，为大家带来了无数的欢笑。两人去年与潘斌龙一起演绎了《老伴》，令众人在欢笑之后流下了感动的泪水。2018年春晚，蔡明将搭档潘长江和贾冰表演小品《学车》，让我们一起期待吧！

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