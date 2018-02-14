继《朗读者》、《中国诗词大会》等原创节目火爆之后，又一个大型的原创文化节目要与大家见面了，这个节目就是《同一堂课》。据悉节目到时候会请来徐帆、于丹、孟非、麦家等明星前来参与其中，让他们深入两岸三地的不同小学里面为孩子们讲解同一主题的课文，但是要带来不同的解读。其实在一些影视作品中，饰演乡村教师的明星还是不少的。下面我们就一起来看看客串乡村教师的十大明星，你最喜欢谁？



1、吴军

说道吴军，大家可能不太了解。但是提起《康熙微服私访记2》里面的三德子，你肯定会有印象。他曾在电影《天那边》中扮演罗老师，吴军扮演的老师是一个心地善良的老师，但是他害怕新来的青年志愿者支教会把孩子们教坏，而阻止他们的教学。不过最后，那两名青年志愿者支教也感动了这位罗老师的心。





2、佟大为

佟大为在《志愿者》中扮演肖然，在影片中他已一位青年志愿者的身份进入了乡村支教。虽然一开始肖然是被迫留在了乡村里当支教，但是后来在支教的过程中，他逐渐被孩子们和其他志愿者们感化了，决定继续留在这儿把孩子们教好。

3、梁家辉

影帝梁家辉在《我的教师生涯》中也曾演过乡村教师，影片中的他让人把他已经当作是那个无私的教师陈玉。在影片中，梁家辉饰演的是一个爱护学生、热爱音乐，并始终坚持自己理念的教师。





4、冯小刚

在姜文导演的《阳光灿烂的日子》里，冯小刚就客串了一把乡村教师。冯小刚在电影里演的是一位认真但是却有些呆板的一个老师，他在黑板上写的《中俄尼布楚条约》的画面让人怎么都忘不掉。加上影片中冯小刚戴着一副镜框眼镜和再穿着一件白衬衣，就像是我们每个人学习生涯中都有的老师。





5、倪萍

当年倪萍凭借《美丽的大脚》中张美丽一角而获得金鸡奖最佳女主角，同时该影片也获得了金鸡奖最佳影片。倪萍在《美丽的大脚》中扮演的就是一个乡村教师，她认为她自己这一辈子过得让自己太不满意，所以一直想让村里的孩子能够受到良好的教育。后来她终于挽留下了来村里的支教，让孩子们能够受到更好的教育。





6、袁泉

和倪萍一样，袁泉也出演了《美丽的大脚》，并凭借该影片获得了金鸡奖最佳女配角。袁泉在《美丽的大脚》中，饰演的是一位青年志愿者支教夏雨，但是因为种种原因想要离开。不过后来在张美丽的劝说以及和孩子们日常相处中，夏雨终于留了下来教这群可爱的孩子们。





7、郑昊

《我的父亲母亲》中，郑昊演的就是从一个城里来的支教。一表人才的他当时受到了很多村里的女孩喜欢，其中就包括章子怡饰演的母亲。之后郑昊饰演的父亲因为家里原因而离开了，但是最后他为了母亲还是回来了，并且此后一直呆在村子上给孩子们教书。

8、孙红雷

孙红雷在《我的父亲母亲》中，饰演的是郑昊的儿子，也就是“我”。父亲走后，他一直陪在母亲的身边。不过他最后和自己父亲一样，选择了呆在村子上给孩子们教书，而自己的母亲也会像当年看着父亲那样看着自己的孩子。

9、张嘉译

在《冯志远》中，张嘉译饰演了一个中学的青年支教老师冯志远。但是之后的某一天，冯志远正在上语文课时，突然眼前一黑，什么也看不见了。失明后，但他的心，依旧被学生牵着。虽然他已经失明，但是他还是向学校申请继续给孩子们教书。





10、王海燕

在《冯志远》里，王海燕和张嘉译饰演的都是青年支教，一同在村里为孩子们教书。她一开始不知道应该如何教好这群孩子，但是在冯志远老师的悉心带领下，终于成为了一位优秀的青年支教。不得不说，王海燕和张嘉译在戏里也十分配呢。