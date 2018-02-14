一直以来，时装周不仅是专业模特的舞台，更是众多明星尤其女明星展现个人魅力的好机会。参与时装周是机遇更是挑战，搭配得当、时尚感十足的女明星自然会受到大家更多的关注与称赞，但历年来，总会有那么几个女明星的穿搭会成为时装周中受人诟病的对象。







日前，有网友曝出2018年即将登上秋冬时装周的女明星，可既有出道已久的老戏骨，也有近几年大火的人气花旦，不知道有没有你家的爱豆呢？这些女明星中你最期待谁，又是谁最时尚呢？相信每个人心中都有自己的答案吧。





今年，刘诗诗被曝要同时参加纽约与米兰两个时装周。自出道以来，刘诗诗可是典型的古典美女，一颦一笑的眉眼中都透着一股宁静与优雅的美丽，再加上舞蹈专业出身，气质更是不必多说。近日，刘诗诗已经率先亮相米兰时装周秋冬大秀现场，简约的驼色系上衣大胆搭配彩色条纹阔腿裤，一改往日的古典美，充满青春活力，清爽又俏皮，可谓时尚感十足！





在今年的2018秋冬时装周的“出席名单”中，有不少近几年大火的人气花旦，虽说没有身经百战，但众人也屏气凝神，期待着她们带来的惊喜。其中网友呼声最高的当属迪丽热巴，热巴近几年在电视剧中成功塑造了凤九等可爱直率的人物角色，又凭借在《跑男》中直率真实的表现收获一众粉丝。除去自身的俏皮可爱，少数民族独特的美感又为她的颜值增色不少。早前，热巴受邀参加米兰时装周，首次华丽登台，却丝毫不怯场，透着一股高贵又典雅的自信，真是不负众望！





除了热巴备受瞩目外，一向古灵精怪、穿衣风格大胆的周冬雨，近年来不断突破自己、成功出演《好先生》、《恋爱先生》且大火的江疏影，去年在时装周上有不俗表现、仙气十足的angelababy以及也是出身于少数民族的古力娜扎等众多女明星也备受关注与期待。希望她们都能在时装周上给大家带来惊喜！

与此同时，今年像范冰冰、戚薇这种时装周“老将”也仍旧活跃在时尚的舞台上。范爷霸气侧漏的美丽已经不必多说，而被称为街拍女王的戚薇也始终时尚感十足，让人禁不住期待她们在今年的时装周中带来的更加惊艳的表现！