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“凤凰传奇”玲花曾经美艳如花，如今发福长这样？

(2018-02-14 14:17:08)
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分类： 娱乐评论

凤凰传奇，已经家喻户晓了，他们的歌曲更是成为了广场舞大妈的最爱，到处可以听到脍炙人口的最炫民族风，人气红遍大江南北，而作为其中的女主，玲花得到好评。不仅会唱歌，还长的美，听到最多的赞美估计就是这个吧，可素颜的玲花，又有谁见过呢?

“凤凰传奇”玲花曾经美艳如花，如今发福长这样？

也许因为名声大起，生活也慢慢优越，玲花放松了自己对身材的控制，从近日她参加活动的照片来看，她从原来的瓜子脸变成了肉肉的大圆脸。

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早前，在机场上大家更是见到了玲花本尊，纯素颜出镜，一件黄色长款T恤衫，搭配一条白色超短热裤，露出粗壮的双腿，原来，舞台下的玲花就是一个普通人，打扮也十分接地气。

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眼角的皱纹都清晰可见，些许见老的玲花，脱掉了妆容，少了点精致美丽，没有舞台上那般引人注目。

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而发福的体重，才是玲花所担心的，一条白色薄纱连衣裙，超短裙子让自己的身材，暴露无遗，网友：这是真胖啊。

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其实不可能每个人都可以像国际超模一样有那样完美比例的身材，重要的是发现自身的不足，便可以通过穿搭去展现更好的自己。

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白色无袖连衣裙，这才是玲花女神的装扮嘛，修身的设计，还能够凸显好身材，同时收腰的处理，看起来更加活泼气质。

大家都知道，玲花一直都是很美的，只是胖了一点而已，所以说“玲花，你该减肥啦！”

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