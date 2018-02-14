世间万物，随着时间飞逝，都会一点点的变化，便有古人产生此感叹“弹指一挥间，岁月催人老”。娱乐圈有一些女明星却能做到 “跑赢”时间，随着时间的累积却愈发美丽，她们，你知道吗？







1、闫妮

闫妮在北京出席某活动，从台下走过的“佟掌柜”风韵迷人，一字肩上衣凸显香肩与美胸好身材十分吸睛，笑起来甜美如少女。





2、黎姿

黎姿通过微博晒美照。她披着一头长发,身披格子披肩,画着精致的淡妆,对镜甜笑,非常的优雅美丽。





3、杨钰莹

甜歌皇后杨钰莹录制北京卫视狗年春晚。一身淑女长裙打扮的女神端庄婉约，玉女范爆棚！





4、王琳

在《情深深雨蒙蒙》中饰演的雪姨王琳，她把雪姨的尖酸刻薄、飞扬跋扈演绎得淋漓尽致，深入人心。而时隔多年，她依旧风韵犹存看不出年龄。





5、莫文蔚

结婚后就很少公开亮相莫文蔚最近带着新专辑重新活跃了起来，如今的她状态依然如少女，驾驭各种蓬蓬裙全无压力。





6、刘若英

在美颜+p图盛行的娱乐圈，刘若英也是勇于晒素颜照的一位天然美女。





7、钟丽缇

钟丽缇与前两任丈夫育有三个女儿，2015年与小鲜肉张伦硕相识相恋，并在2016年完婚，现为爱不惧高龄准备第四胎。





8、伊能静

伊能静为杂志拍了一组写真，精致的妆容加上一头蓬松的卷发，真的有点少女复古的味道，黑白滤镜又显得很深邃。





9、王菲

天后王菲素颜出街，笑容亲切大方，感觉岁月这种东西没有在王菲的身上留下过多的痕迹。





10、许晴

许晴近期也跟网友直播互动了一下，因为一直未婚未育且有良好的心态加上精致的保养，让她看起来完全不像同年龄段的女星。

其实，古话言“相由心生”，美颜除了精致保养，更需要有良好的心态，保持乐观，内在美可是时间永远带不走的哦！