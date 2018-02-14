又是一年春来到，随着春天的脚步近了，春节还会远吗？当然，随着春节一起降临的，还有大家的老伙伴——春节联欢晚会！作为年复一年的全球华人精神年夜饭，春晚已经走过了36个年头。虽然一直有人吐槽春晚缺乏新意，但是央视还是在不断与时俱进和创新，每年的春晚都会有一些新的精彩看点。下面，我们一起来看看2018央视狗年春晚的十大精彩看点。



精彩看点1：设立四大分会场

2018狗年春晚央视将继续沿用“东西南北中，共度多彩中国年”的春晚设置，向全球观众展现幅员辽阔的中国各地过春节的不同习俗。2018央视狗年春晚也延续了2016、2017年两届春晚设立分会场的传统，将设立四大分会场。分别是贵州黔东南“侗乡第一寨”、山东曲阜和泰安、海南三亚。大家可以领略到各地不一样的风情。





精彩看点2：主持阵容年轻化

2018年春晚的主持阵容依然强大，在搭配上也有新的组合，康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提将在主会场联袂主持，为观众送上欢声笑语和新春祝福。

精彩看点3：新人新面貌

今年春晚力求推新人、出新意，首次登上春晚舞台的演员、歌手、舞蹈家等等，超过50人，占演员总人数的三分之一。整台晚会汇集全国老、中、青三代优秀演员，众多演员参与表演，欢声笑语应接不暇。近日两位90后演员王嘉、蓝盈莹出现在春晚倒计时的彩排现场，甜蜜对唱《想把我唱给你听》。







精彩看点4：语言节目是重中之重

今年春晚缩减了歌舞类节目的比例，进一步强化了语言类节目。按照“讲品位、讲格调、讲责任，抵制低俗、庸俗、媚俗”的原则，讲百姓的语言、说身边的故事，抒发真切的情感，带去阖家的快乐。此次晚会进行六次彩排，最大限度的保证节目质量和晚会的流畅度。从台词，到节目效果无一不经过层层提高。







精彩看点5：特设“国宝回归”环节

随着文化类节目的热播，文博探索节目《国家宝藏》有望被搬到今年春晚的舞台上，以特设的“国宝回归”环节来呈现。可见，今年的春晚，会以更具新意的表现方式，来展现中华传统文化。



精彩看点6：王菲那英再度同台

1998年．王菲和那英曾在春晚有过一次合作，当时共同演唱的曲目是《相约1998》，如今已20年过去了，两个人都逼近50岁，再度同台，不过合唱的作品并非此前传出的《重逢》，而是新歌《岁月》，一定会带给观众不一样的感觉。

精彩看点7：周杰伦再登春晚

周杰伦想必大家都非常熟悉，陪伴了80后90后的青春。是一代人的回忆，距离周董第一次上春晚也有十四个年头了。他再次登上春晚舞台，大家也是非常期待。据传，春晚歌舞类节目中，歌手周杰伦将会结合魔术表演献唱《告白气球》，舞台魔幻浪漫引人期待。表演中，会有一位台湾魔术师参与进来，用一段结合光影设计的近景魔术增加整个表演的可看度，周杰伦本人并未参与到魔术部分。

精彩看点8：TFBOYS连续三年登春晚献唱



2018年春晚，青春偶像团体TFBOYS将演唱著名音乐家何沐阳操刀创作制作的《我和2035有个约》。值得一提的是， 这是TFBOYS连续第三年在春晚献唱。这一消息也是让喜欢他们的粉丝异常兴奋。这个团体已经出道多年，但身上那份少年纯真依然在。

精彩看点9：正能量歌曲《赞赞新时代》

近日，2018年央视狗年春晚彩排上，李易峰、景甜、江疏影再度现身，演唱歌曲《赞赞新时代》。这首一经曝光就登上微博热搜第一位的歌曲具有双重身份——它既是2018年央视狗年春晚的重磅歌曲，也是院线贴片音乐公益广告片《赞赞新时代》的同名主题曲。这首主旋律歌曲，一定会唱出新时代的精气神。





精彩看点10：抢红包更好玩

发红包是中国人的过年习俗，今年春晚的红包互动会全面升级，只要按照信息提示操作，绑定亲情账号，如果一人中奖，你所绑定的家人也会一起中奖。真可谓，一人中奖，全家沾光！

春晚是每年全球华人共同庆祝的最大平台，陪伴我们度过跨年之夜。看了2018年春晚的十大亮点，你最期待哪个呢？