近日，谢娜顺利生下双胞胎女儿的喜讯传遍娱乐圈，当她初次体验为人母的感受时，而有不少女星已经准备拼生第四胎！看看谁最让人心疼？



日前，钟丽缇参加某综艺节目，在节目中她直言：自己能够遇到张伦硕是这辈子最大的幸福，频频撒狗粮，当主持人问你是打算为张伦硕生一个吗，钟丽缇说不是为了他，是为了我们，这波狗粮可谓是虐哭无数网友。

前几天，女星吴佩慈39在某平台上分享了自己的美妆心得，主要介绍了护理孕期肚皮的产品。并且表示自己已经进入了“肚皮比脸皮重要”的阶段，直言“得把它养好了继续生老四。”获得了不少网友的祝福。

黎姿虽然已有三个女儿，但希望为丈夫继续追生一个儿子！有报道指出她已经同“生子圣手”名医何永超商量追生儿子一事，将接受注射超级排卵针，正在为生子做好准备

小S在初回到《康熙》时，坦言老公许雅钧并未结扎，并放言若怀上第四胎就生下来，看来，无法生儿子永远成为她心中的一根刺。所以小s说只要身体好，一定要给许家生个儿子。

"高龄产妇"，是指年龄在35岁以上的产妇，或受孕时34岁以上的产妇。而她们年龄都达到了高龄产妇的范围：吴佩慈39，钟丽缇48，黎姿46，小S 39。

众所周知，高龄产妇的问题是很多的，经过十月怀胎，身体消耗很大，再加上难以承受分娩所带来的创伤，普遍存在身体恢复慢的问题，还有不少高龄产妇产后都要经历慢性咳嗽、便秘、糖尿病和抑郁症这四重难关的考验。为了孩子甘愿忍受一切痛苦，所以她们都是最美的女人，你觉得呢？