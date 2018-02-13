一般来说，明星都是生活在镁光灯下的存在，即华丽无比，又离我们的生活太远。但是，明星也是人，有的时候，很多明星都很接地气，甚至于会主动打造亲民的形象，譬如做出买菜，逛街这种有利于树立自己形象的事情，下面，我们一起看看去菜场买菜的十大女星，究竟谁最接地气。



1、李冰冰

近日，李冰冰去菜市场买菜的照片曝光。李冰冰即使是没有化妆，素颜出镜，也同样非常的美丽，就如同20岁的少女一般，可以说是保养的非常的好了。

2、刘涛

在工作上，刘涛是敬业的老戏骨，是永葆青春的大众女神；而在生活上，刘涛也是一个十分注重接地气的人，并不排斥和避讳让普通人看到自己普通的一面，经常略施淡妆就出门了，并且，路人抓拍到的照片不仅没有损害她的形象，反而素颜之后，更加的美丽，更加的接地气，可以说，是十分的亲民了。

3、倪萍

年轻时候的倪萍阿姨，就像本山大叔说的一样，那可是大众的梦中情人呀！但是，上了年纪的倪萍阿姨依然没有褪去她的风采，依旧十分质朴的现身菜市场，丝毫没有任何的偶像光环，可以说是越活越年轻了。

4、陶虹

陶虹也曾被拍到现身菜市场的照片，照片中的陶虹衣着质朴，气质低调，可以说是完全没有任何明星的架子。但是，她的精神气质略微有点差，或许是跟她工作的劳累和爱情上的不太如意有关。

5、黎姿

黎姿的仙颜人尽皆知，五官娟秀，气质恬雅，清新脱俗，是当年港星中的最有潜力的当家花旦。纵然是素颜，黎姿仍旧可以秒杀一众女星。哪怕是不经意被拍到的一张照片，都是美丽到无与伦比的。

6、张柏芝

张柏芝从出道那天起，就是玉女的代表人物，张柏芝在香港一直都是素颜出门，看得出来张柏芝对自己的容貌有多自信，素颜去买个菜挺正常的。都自带两个娃的张柏芝贤惠而有爱，可以说相当亲民。

7、赵薇

最近，还珠格格在时隔三年又一次重播了，而那个熟悉的小燕子，赵薇，也重新映入了我们的眼帘。其实。赵薇一直都是一个很低调的演员，并且心态也很好，时常素颜出门就逛街了，很是接地气

8、刘嘉玲

刘嘉玲是把家庭主妇的工作做到最好的明星之一。私下里的她普通的和普通女性一样，去逛街买菜，素颜现身。刘嘉玲的素颜照少了一份英气，多了一份苍老。估计不说她是刘嘉玲，大家都会觉得她就是一个上街买菜的大妈啊！

9、姚晨

姚晨一直在影视剧中出演贤妻良母的角色，在生活中，她也是一位贤惠的主妇。大嘴姚晨的厨艺很好，她可以分身家庭和事业之间，并在母亲，老婆，演员这三个职业中自由切换。尽管她是一个大明星，然而在粉丝心中你永远是“大嘴姚晨”。

10、高圆圆

高圆圆一直都是，全方位，无死角的女神，即使在嫁人之后，同样保持着优雅与从容。哪怕是真的素颜出门，也并不多加遮掩，反而表现出她很顾家的那一面，真的是很贴近生活。

其实，往大处说，明星也是一个普通的职业，也和正常人一样，需要柴米油盐酱醋茶的生活，尤其是在她们褪去大明星的光环之后。盘点最接地气的明星，你认为是哪一位呢？