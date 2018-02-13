马上就要过春节了，相信大家都已经感受到了春节红红火火的欢乐氛围。娱乐圈也有一些女星穿红衣或红裙参加贺年活动，不但给观众带来喜庆的感觉，还让人眼前一亮，记忆深刻！下面，我们一起来看看娱乐圈十大当红女星穿红裙的美丽的风姿，你觉得谁最美？



1.Angelababy

Angelababy和黄晓明结婚生下小海绵之后，气质也不仅仅只有甜美的少女感，更多了几分成熟的韵味。身穿红色连衣裙外套的baby显得大气优雅，黑色腰带更勾勒出优秀身材比例！

2.赵丽颖

赵丽颖的红裙装扮也是非常符合自身甜美的气质，尤其是娃娃领的设计更显赵丽颖乖巧感，并不算特别长的裙身还秀出赵丽颖白皙光滑的美腿。

3.唐嫣

唐嫣身穿带有亮片点缀的深红色吊带长裙，不但闪耀迷人尽显御姐风范，还将她衬托的皮肤更加白皙，让人心动不已！

4.迪丽热巴

迪丽热巴本身的长相就带有异域风情的感觉，所以搭配妩媚的妆容也是让人感到无比惊艳！如果身穿性感又艳丽的红裙，简直让人移不开眼！

5.古力娜扎

娜扎的红裙装扮则更显日常休闲感，而且搭配的红色手机以及红色包包也是让整体装扮呈现一致性，白色的棒球帽和时尚眼镜则增加几分酷酷的潮人范。





6.刘诗诗

刘诗诗本身的气质是人淡如菊，不过穿上红裙又披上西装外套的刘诗诗简直给人一种攻气十足的感觉，尤其是大背头更是给人带来一种霸道女总裁的风范！

7.刘亦菲

天仙姐姐刘亦菲即使穿上热情如火的红裙也依然给人的感觉是仙气飘飘，烈焰红唇加肤白胜雪也是让刘亦菲更显美艳迷人风范。

8.杨幂

杨幂的红裙装扮尽显成熟妩媚风范，无论是妆容还是发型或是首饰都精致无比，搭配的十分用心，杨幂的红裙装扮也是千娇百媚，让人惊艳！

9.关晓彤

国民闺女关晓彤的红裙装扮娇艳可人，而且关晓彤173的高挑身材更是占据优势，几乎成为全场焦点，裙身极具设计感也更添时髦靓丽风采。

10.倪妮

倪妮的红裙装扮还是一如既往的风情万种，不过玫红色高跟鞋相比红裙更抢眼！倪妮身穿红裙秀出凹凸有致的身材，笑容甜美也是性感又充满魅力！