自从谢娜怀孕公布后，就一直在家安心养胎。因此《快乐大本营》的主持阵容也由原先的五个变为四个，女主持人就只剩下了吴昕。而如今谢娜成功诞下一对双胞胎，更是无法快速回到《快本》，就在众人以为始终甘当绿叶的吴昕终于可以挑起大梁时，不料半路杀出一个名气甚微的李浩菲，却在主持中占据风头，不禁让人疑惑这个李浩菲究竟是何来头？

近期由于谢娜在家养胎，所以《快乐大本营》的主持位置始终空缺一人，而随着娜姐成功诞下一对双胞胎的好消息传来，又要坐月子又要照顾孩子的娜姐更是不可能短期内回到《快本》了。因此快本的女主持就只剩吴昕一人，话说吴昕在《快乐大本营》已经甘当绿叶很多年了，算得上是五个人中存在感最低的人了，就在众人以为这次吴昕的地位可以有所提升，不料《快乐大本营》又迎来了两位新主持人。

《快本》的这两位新晋主持人是一男一女，男生还好，始终存在感不高，非常识规矩的站在最外一侧，表现中规中矩。而这位新晋女主持人李浩菲自从登台的第一期起就始终处于巨大的争论甚至批评之中。李浩菲作为一名新人主持，却十分张扬，第一期登台就主动抢话，甚至在节目互动环节把岳云鹏挡的严严实实。而在最新一期中更有细心的网友发现，吴昕两次想要说话都发现话筒被关，全程说的话还没有李浩菲多，事后吴昕也发了一条微博，疑似对此事表示无奈。

虽说新人没经验可以理解，但平白无故空降一个如此张扬的女主持，再加上快本关闭吴昕话筒的这一行为，还是让人觉得李浩菲的来历不小，大有要超越吴昕的架势。而纵观李浩菲的微博评论，除了少数粉丝的支持，大部分都是对其的质疑与批判。

其实李浩菲之前的名气不大，可能跟她的年龄有关。李浩菲于1999年出生，今年也只有十九岁而已。虽说年龄不大，但李浩菲的出道时间可不晚，其2013年也就是14岁时便出演了《四十九日·祭》，与张嘉译、宋佳、胡歌等实力戏骨同台，而这部戏也是在湖南卫视首播，莫非就是在此时开始于湖南卫视产生了联系？而2014年李浩菲出演了青春电影《少女哪吒》，并凭借在里面十分惊艳的表现获得了两项最佳新人女演员奖，使许多业内人士眼前一亮，不过当时李浩菲饰演的小女孩眼中的纯粹与宁静与现在上节目咋咋呼呼的她可是判若两人啊！

除此之外，李浩菲还毕业于北京舞蹈学院附属中学，这个学校可是不少明星的摇篮，比如刘昊然就是在这所学校毕业的。要说李浩菲与湖南卫视有亲密的联系，可能就是她在2016年参与了湖南卫视的《夏日甜心》节目。《夏日甜心》是2016年湖南卫视暑期推出的大型女子团体综艺，李浩菲在节目与主持人维嘉、大张伟以及常驻嘉宾张翰等都有非常亲密的互动。可见，湖南卫视一直在培养她！