在生活中，很多人都很喜欢狗，最主要是因为它们对主人很忠心。对于爱狗的人来说，狗不仅是朋友，还像亲人。娱乐圈里有很多明星，如李小璐、霍思燕、陈乔恩等都养狗了。下面我们就一起来看看出现在影视剧中最有名的狗狗，你最喜欢哪一只？







1、《忠犬八公》：八公

《忠犬八公》是根据真实故事改编的电影，电影讲了八公守候主人的故事。八公是一只小秋田犬，被大学教授收养取名八公。八公每天早上送教授去车站，晚上又去车站等他回家。可惜最后主人死了，八公一直等他直到自己死亡。八公是最衷心的狗狗，给它点赞！





2、《史努比：花生大电影》：史努比

《史努比：花生大电影》是根据《花生漫画》改编的动画电影，这部电影说了史努比的主人暗恋一个红发小女孩的故事。史努比是一只可爱的狗，现在是网红狗。很多家长都会给自己的孩子买史努比的布偶娃娃，我家就有一个。

3、《神犬小七》：小七

电视剧《神犬小七》我看了两季，分别由大美女郭碧婷和大帅哥张云龙主演。小七因为这部电视剧火了一把，很多朋友记得小七却不记得第二部的女主角，所以可以看到小七的火爆程度。小七是收获了一大批粉丝，是明星狗狗。





4、《酷狗宝贝》：格罗米

《酷狗宝贝》是英国一部动画电影，这个电影说的是小狗格罗米和主人之间的故事。这部电影是一部幽默有趣的电影，电影制作很精致，想象力超级丰富。你们看过这部电影吗？

5、《狗狗的心事》：波子

《狗狗的心事》是一部日本电影，这部电影很感人，很多人看完都哭了。影片说了男主角创作狗粮广告被客户数落，想起自己小时候的小狗波子的故事。这部电影里面有很多狗狗，每一只狗都有自己的心事。

6、《人狗奇缘》：达达

《人狗奇缘》是一部韩国电影，这部电影感人指数五颗星。这部电影说了一对相依为命的兄妹和他们狗狗的故事，这个狗叫做达达，是哥哥送给妹妹的礼物。可惜最后妹妹死了，哥哥怪狗狗。后来哥哥离家出走了，狗狗达达一直跟着他不肯离开。

7、《导盲犬小Q》：小Q

《导盲犬小Q》是说一只拉布拉多犬去接受导盲犬培训的故事，这只拉布拉多犬特别可爱，所以取了小Q这个名字。这部电影挺好看的，其中人们和狗狗之间的故事让很多爱狗的朋友看了更加喜欢狗狗了。

8、《一条狗的》：贝利

电影《一条狗的使命》说的是一只狗，它的名字叫做贝利，贝利陪伴主人长大，年迈死去。又进入下一世陪伴另外一个人。狗狗经历了几世轮回，最终回到第一个主人身边的故事。影片讲述了狗狗和人们之间动人的感情，狗狗也是通人性的。

9、《神犬也疯狂》：胖球等5只狗

《神犬也疯狂》是一部喜剧电影，这部电影不是赚取观众朋友的眼泪，而是让大家笑的电影。喜欢看喜剧的爱犬人士可以去看看这部电影。这部电影有好几季，票房和口碑都不错的。电影中出现了5只狗，分别是胖球Budderball、布达Buddha 、玫瑰花Rosebud 、小酷B-Dawg 、还有曼巴Mudbu。





10、《宝莲灯》：哮天犬

电视剧《宝莲灯》里面有一只神狗哮天犬，其实很多电视剧都有哮天犬例如《封神榜》。哮天犬是二郎神的狗，是狗狗中最厉害最有名的的一只狗，不知道你们喜欢哮天犬吗？