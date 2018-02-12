寒假终于来了，春节的脚步也近了，不知道各位小伙伴是否感觉到今年冬天格外寒冷呢？是不是就想宅在家里面一直不出去 ，默默的过完这个春节呢？还是赶紧去重温一下那些经典又温馨的韩剧吧！那些百看不厌的经典韩剧，那些容颜不老的男神和女神，一定会给你这无聊的假期增添一抹别样的色彩。下面，我们一起来看看适合春节假期观看的十部韩剧，你看过几部？







1.《吧嗒吧嗒》

《吧嗒吧嗒》这部韩剧，很搞笑，又发人深省，可谓是消磨时光的最佳利器了。故事讲述的是，一个放荡不羁的公子，却因朋友的阴谋而入狱服刑之后与一名兽医相爱的故事。这部韩剧拍摄的十分唯美，不仅是由两位当红的金童玉女，郑宇辰，韩敏智饰演的主要角色，而且是有最著名的韩国摄影师拍摄，可以这么说，它每一帧画面都可以截下来当做壁纸。





2.《需要浪漫》

《需要浪漫》是一部很走心的韩剧，它模仿了美剧的风格，比较的发人深省。它讲述了男人的背叛，以及在遭遇了打击之后，女人需要如何站起来，坚强的走下去。它不是一部讲述原谅与救赎的故事，而是在用平静而温柔的笔触告诉我们抉择。





3.《黄金帝国》

说完了那些男欢女爱之间的小秘密，下面，让我们来看一下素有韩国的“琅琊榜”之称的商战好戏，《黄金帝国》。这部戏讲述了上个世纪八九十年代，韩国经济腾飞时，几个家族之间为了争权夺利而爆发的一系列明争暗夺，可以说是一部经典的勾心斗角的戏了，它的智斗真是让人大呼过瘾啊。





4.《仁显王后的男人》

看过了韩国版的“琅琊榜”，下面让我们来看一下韩国版的“宫”，《仁显王后的男人》。但是不同的是，这部剧里，是男主穿越到了现代，从300年前的朝鲜。不过，爱情总是放之四海之内皆准的，那些男女之间的粉红色的故事，还是让这部剧可爱了一些。





5.《追梦高中》

“dream high”一直都是小编我不敢轻易去看的，因为，实在是太怕流泪，那简直就是逝去的青春呀！片子里讲述了一群高中生从相识到分别，从互相看不惯，到最后谁也离不开谁，却也必须要惨痛的分别。这当真是我们中学的再现。那令人怀念的场景真的十分令人动容。





6.《花美男的拉面馆》

喜欢看高颜值帅哥，男神的妹子可千万不要错过这部良心剧。比起“李泽言”“白起”这些纸片人来说，丁一宇，朴敏哲可是结结实实的真实的花美男呀。这部片子前几集可比一般的综艺都要搞笑，看到这些男神和女神如此接地气，这部剧当然是不容错过。





7.《感激时代》

这部剧推荐给那些有“古惑仔”“007”等黑帮情节的读者们。里面金贤重饰演的一个双料间谍，当真是帅翻天了。除此以外，这部剧主要是在日本展开，你们可以看到浓浓的日式风情，女主穿和服的样子真是美翻了。





8.《来自星星的你》

这部剧就不必多说了把！这部剧仿佛已经成了《还珠格格》，《西游记》一样，每到寒暑假就要来一次的日更剧了。寒夜漫漫，不来一个啤酒配炸鸡，怎么对的起自己熬夜熬出黑眼圈追的剧呢？





9.《魔女的恋爱》

该剧讲述了一对单身青年从相识到最后脱单的虐狗的故事。女主本来是个不婚主义者，但是，遇到自己的真命天子，当真是命运挡都挡不住呀！这部甜蜜略带虐心的良心番剧，值得所有想在新年脱单的人一试。





10.《树大根深》

推荐完了那么多的现代剧，让我们来看一看古装剧。这部剧是由《大长今》的导演执导的，可以说，质量绝对的上乘。讲的是宫廷连环谋杀案的一系列情节，包含了宫斗、爱情、阴谋、夺权等一切古装悬疑剧的爱好者喜欢的元素。此外，这部剧还是国民老公宋仲基饰演的，可真心不容错过哦！