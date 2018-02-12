女人们最忌讳的就是别人问她们的年龄，其实，谁不想让自己永葆青春呢？所以现在各个年龄段的女孩们都喜欢卖萌，显得自己年轻一些。虽说娱乐圈的女明星们保养的很好，但是她们也喜欢卖萌显嫩。下面我们一起来看看娱乐圈八大女星嘟嘴卖萌照，你觉得谁最可爱？



1、范冰冰

范冰冰给人的印象都是性感霸气的，但是卖起萌来也是很有一套。前一段发表的卖萌嘟嘴照片迷倒一大片网友，她还亲切的帮网友解答如何减肥呢！

2、赵丽颖

赵丽颖长相是可爱型的，给人的感觉就是邻家小妹妹，走的路线也是甜美系列。她根本不用可以卖萌，因为随便一张照片看起来都很萌！

3、杨幂

杨幂一直是娱乐圈的时尚标杆，平常的穿衣搭配印的无数人模仿。卖萌这样的事情怎么会没有杨幂呢，杨幂可是号称少女幂呀，你们说呢？

4、景甜

景甜最近可是沉浸在恋爱中的小女孩，和张继科的恋情基本上是坐实了，就等二人公开了。景甜自身的少女感卖起萌来也是嫩的不行。

5、迪丽热巴



迪丽热巴一直说自己是胖迪，但是她的身材是多少女孩所羡慕的啊！胖迪呆萌的样子被称为是宅男杀手，太可爱了！

6、杨颖

杨颖女汉子的性格已经深入人心，不过她可是一个可攻可受，可美可帅的全能女星。虽说现在已经当上了妈妈，但是卖起萌来比小海绵还可爱呢！

7、宋茜

宋茜从韩国出道以来就收获了不少的粉丝，其中大部分粉丝都是欣赏她乐观活泼的性格。宋茜私底下是个非常可爱的女孩，卖萌照也是有一堆。

8、关晓彤

国民闺女关晓彤小小年纪就把国民老公鹿晗收入囊中，真让人羡慕啊！关晓彤虽说是个明星，但也是个女大学生，和同学们在一起的时候还是天真可爱的模样，是个卖萌的好手！

在聚光灯下性感的女星们，内心深处还是存在少女心的。这些发卖萌照的女星们，你最喜欢谁呢？