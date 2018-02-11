俗话说“字如其人”，有时候字写得好却是能够给自己加分。通过一个人的字迹，也能体现出这个人的性格。其实在娱乐圈在娱乐圈有许多写得一手好字的明星，看看你最佩服谁？



1.靳东

近日，靳东首次正面回应之前遭受的种种非议。如此坦诚不愧为大家心里的“老干部”，值得一提的是靳东的字也写得十分正气。其实靳东平时私底下也会经常去练字，现在能够写出这样的字也算是他日积月累的结果。



2.井柏然

井柏然在《花儿与少年2》中，他的“手写心灵鸡汤”语录成为微博一度热议话题。不仅如此，井柏然也经常在微博上发自己的手写生活感悟。因为字写得十分好看，他的手写字体也被某字体库买下了版权，成为了名副其实的“一字千金”。



3.徐静蕾

徐静蕾真的算是名副其实的才女，不仅会拍电影，还会演电影，更是写的一手好字。她的字体被称为“方正静蕾简体”，笔风苍劲有力，让人看起着赏心悦目。字如其人，用来形容徐静蕾再合适不过了。



4.刘德华

刘德华也是戏好字也好的明星之一，但是他的书法作品向大家很少公开。2004年的时候，刘德华曾将自己写下的“善缘好运”拿去拍卖，将拍卖得到的钱用来捐给敬老院。看来刘德华不仅戏好，更有满满的爱心。



5.唐国强

唐国强是一位“老戏骨”，演的角色个个都深入人心。其实唐国强老师还是中书协会员，他的字苍劲有力中带着一丝洒脱，让人觉得心旷神怡。曾经有组织想把唐国强评为中国九大书法家，虽然唐国强没有接下这个称号，但是也能够很好的说明他的书法写的十分好了。



6.杨幂

在《真正男子汉》节目中，有一次需要明星们写封家书给父母，而书信中的内容是纯手写的。节目播出以后，不少观众被杨幂的手写字而圈了粉。细看杨幂的字，虽然有些潦草，但是十分有笔锋。许多网友夸赞：“不仅人美，字也好看”。

7.陈道明

陈道明不但戏演得好，在字上面也十分有造诣。虽然陈道明现在已经63岁了，但是仍然浑身散发着魅力。据悉，陈道明家中就有许多书，他在闲时都会认真去看。而且陈道明也一直坚持着书法练习，看他的字就知道肯定是多年的沉淀才会有这样的好字了。

8.孙俪

孙俪也是娱乐圈中的一个书法爱好者，她写得字也十分有笔锋。孙俪曾在微博中晒了自己的临摹作品，得到了网友的一致好评。虽然那只是孙俪的临摹作品，但是她写得十分大气。不过孙俪的硬笔字也写得十分好看，她曾给自己的粉丝手写过一封信，信里希望粉丝能够一同把爱传递下去。

9.马思纯

马思纯因《七月与安生》获得金马奖影后一炮而红，其实她私底下也被人称作是才女。马思纯时常也会在微博里晒自己的手写字，让不少网友惊叹：“不愧为女神，果然是字如其人”！马思纯的字一看就是多年练成的，字迹中又带着些许自己的味道。

10.蒋劲夫

蒋劲夫一直以阳光帅气的形象出现在观众面前，但是这个帅气的男孩也能写得一手好字。和杨幂一样，他在《真正男子汉》中手写的家书信中的字也获得了网友的好评。与之前几位相比，蒋劲夫的字迹中带着些许圆润，看样子他是个听话的孩子。