韩庚给人的印象是一个跳舞特别帅气的男明星，最近不仅仅因为《前任3》电影大卖，自己的感情生活也有了着落，在微博上公开了与卢靖姗的恋爱关系，不过粉丝们似乎找不到他们两有任何接触的机会呀，完全不是一路人，怎么最后就在一起了呢？



韩庚公开恋情，告别了《前任》就好好珍惜现任！去年9月16日，第31届金鸡奖举行颁奖典礼，卢靖姗曾与韩庚搭档颁发最佳音乐奖，同台互动。

也许就是这简短的一次相遇，就注定将两个人的缘分捆绑在一起。卢靖姗因为参加《战狼2》，而备受中国内地粉丝的喜欢，不仅仅颜值高，而且身材也不错哦。

当韩庚公开两个人的关系之后，作为导演和男主角的吴京也转发了微博，并且献上美好的祝愿。在34岁生日这一年，也许韩庚等待的女孩终于出现了，在《前任3》里面失去最爱的女人，反而在现实生活中遇到爱情哦。





卢靖姗也热情回应了男友的表白，微博的互动真心虐狗呀，粉丝们又开始期待也能遇到爱情了。不过之前卢靖姗似乎有一个很稳定的男友，但是最终却也分开了，能够遇到韩庚也许就像粉丝说的，真的是缘分挡也挡不住！

韩庚和卢靖姗的恋情算是给大家的一个惊喜吧！一月份的时候。其实卢靖姗也帮忙宣传过电影，但似乎媒体对与他们两个人的交集和发展并没有很关注哦。不过，听到他们在一起的消息，粉丝们也是真的替韩庚感到开心啦，年纪也刚刚好，两个人是不是奔着结婚去的呢？你觉得呢？