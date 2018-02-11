由黄子韬，杨幂联合主演的都市情感电视剧《谈判官》火爆来袭，尽管黄子韬的年纪比杨幂小一些，不过两个人看起来也是很般配呀。黄子韬天生自带笑点，“狐仙男神”自然也不是浪得虚名。



《谈判官》开播之后，很多人就觉得谢晓飞这个角色跟黄子韬本人的性格太像了，就是充满了笑点，还给人一种拽拽的感觉，全世界就他长得最帅一样！因为这部剧，黄子韬凭的人气也比之前翻了好几倍的感觉。

其实只要跟杨幂搭戏的男主角，真的都会火，也许这就是杨幂天生自带的能力，黄子韬出道已经有几年时间了，并没有特别好的作品被观众认可。不过他因为跟杨幂一同参加过一档综艺节目，当时就获得了不错的人气了。

现在两个人又一同出演电视剧，不仅仅剧本好看，关键是黄子韬的霸气总裁风格，真的很令人讨厌又喜欢，彻底的征服粉丝了，而且连杨幂也说了自己也是遇到了一个脸皮最后的霸道总裁！

不过因为小年夜的关系，原本要继续更新的《谈判官》，需要推迟一天才正式的播放，相信那些正在追剧的粉丝们，一定跟我一样等不及了。从预告的剧情中发现，两个人在一起之后将会有很多坎坷事情哦。

一直喜欢杨幂的另外一个律师，似乎对黄子韬不怀好意，明知道是谢晓飞打来的电话，自己还是故意接起来，谢晓飞和童薇的关系是否产生裂隙呢？像谢晓飞这么爱吃醋的霸道总裁，也只有黄子韬做得到了！大家一起先来猜一猜剧情的发展吧！