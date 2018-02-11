近日，湖南卫视春晚直播中杜海涛一不小心把晚会赞助商某银行的名字讲成另一银行名。因为是直播，后期无法进行修改，杜海涛旁边的何炅好像也被吓着了。其实不止杜海涛一个在直播中出现过口误，下面我们一起来看看在直播中出现过口误的名嘴主持人，看看谁最尴尬？

1、杜海涛

杜海涛在2月8号的湖南卫视直播春晚中，将金主银行名字错念成另一个银行名字了。何炅听到后好像也愣了一下，不过随后立刻为杜海涛解围：“你是不是还有别的银行卡没告诉我们？”实在是机智为杜海涛解围，随后还让杜海涛说了三遍赞助商某银行的名字。相信这样，金主爸爸不会太生气了吧。

2、伊一



伊一现在算是浙江卫视的金牌主持人了，但是她曾经也出现过口误的情况。在《中国好声音》的直播现场，伊一在节目中途时突然消失。网传是因为伊一一时主持口误将“加多宝中国好声音”说成“中国加多宝好声音”，这一言论一出后，各大媒体议论纷纷。随后伊一自己出来面对此时，承忍“口误”一事确实存在，但是并非将加多宝错念成王老吉。

3．李湘

李湘在娱乐圈内被人称作是高情商的女明星之一，为人处事都十分得当。但是她也曾在相亲节目《称心如意》中，不小心把打篮球的姚明说成了跨栏的姚明让全场爆笑。但是随后她就霸气机智回应：“难道姚明就不能跨栏吗？刘翔就不会打篮球吗？”

4.朱丹

朱丹和周一围是夫妻，并且现在有了一个可爱的宝宝，很少出现在荧幕前了。朱丹以前是浙江卫视主持人的“一姐”，但是后来跳槽到湖南卫视。2013年在《中国最强音》中,朱丹不小心将参与节目互动的短信号码念成了浙江卫视的短信互动号码，许多网友也纷纷调侃朱丹是浙江卫视派到湖南卫视的卧底。

5.汪涵

汪涵因在之前《歌手》中的歌王总决赛直播中的出彩救场，而被网友纷纷点赞。其实汪涵之前也出过口误的情况，他曾在早年主持超级女声杭州赛区10进7的比赛时，将“各位观众，晚上好”的惯例说成了“各位观众，晚安。”使得气氛有些尴尬。事后汪涵向大家承认错误，并会积极改正。

6.何炅

何炅和汪涵作为湖南卫视的金牌老搭档，经常一起当任湖南卫视大型晚会的主持人。其实在有一次湖南卫视的“小年夜”主持中，何炅一不小心将身边的搭档汪涵说成了李湘。现场确实有些尴尬，但是汪涵十分机智的为何炅解了围。不知道事后何炅会不会请汪涵吃顿饭感谢他呢？

7.董卿

董卿一直是个对自己要求很严格的主持人，但是她在2009年春晚中也不小心出了错。2009年春晚上，董卿在介绍马东的时候，一不小心将马东说成是“马先生之子马季”。这事后有爆料称董卿一个人在家里哭了三天，甚至不敢上网，因为怕自己被网友骂。

8.沈梦辰

沈梦辰作为湖南卫视有力的接班支持人，一致让她参与各种主持活动。但是她在第三季《我是歌手》巅峰会上，首次个人当任这次直播节目的主持人。可能是因为第一次挑起这个大梁，十分紧张。沈梦辰一不小心将韩磊的名字错念成了韩红，令现场观众一片哗然。事后她也在微博中发文道歉“观众和网友是鞭策我努力学习的老师”。

9.朱军

在2004年的春晚上，朱军接过倪萍对祝福的话语，对大家说：“观众朋友们，羊年的钟声马上就要敲响了！”其实，朱军不小心将猴年说成了羊年。这应该算是朱军主持生涯中的最大的一次口误事故了吧，事后朱军也写了一篇《羊年的遗憾》文章。相信有了这件事，朱军的主持功底也有了更好的沉淀。