近日，曹云金在微博上发文：“感谢我老婆”，并艾特了唐莞的微博，还晒出了他们的结婚证照片。这波狗粮来得猝不及防，但是网友们也都纷纷献上了祝福。下面就让小编带大家盘点娱乐圈的明星结婚照，看看哪对最般配。



1.曹云金和唐莞

曹云金高调在微博晒出与唐莞的结婚证照片，宣布正式和唐莞领取结婚证。去年八月，曹云金和唐莞被媒体拍到同回公寓，随后大方承认恋情。现在唐莞也怀孕了，曹云金也表示等宝宝出生后再补办婚礼。



2.张伦硕和钟丽缇

钟丽缇一直被人称作是“性感女神”，虽然她现在已经四十多岁了，但是身皮肤和身材依然保持得十分好。不过钟丽缇之前有过一段不幸福的婚姻，但是张伦硕丝毫没有介意此事。在《爸爸去哪儿4》中，张伦硕更是将考拉视作自己的亲生女儿对待。在他们两人的结婚证照中，钟丽缇用别具有魅力



3.邓超和孙俪

邓超孙俪一直被称为是“模范夫妻”，他们家从“1+1=3”现在已经变成了“1+1=4”。邓超孙俪因《幸福像花儿一样》而结缘，婚后他们也经常在微博里晒幸福，实在叫人羡慕。邓超和孙俪的结婚证照里的两人笑的都十分开心，深爱之意也无需再多言。



4.黄晓明和杨颖

当年杨颖和黄晓明的婚礼请到了一半的娱乐圈人前来祝福，看来他们俩的人际关系真的挺好。他们举办的是中式婚礼，同时也拍了一套中式的结婚证艺术照。不过在结婚证照中，黄晓明杨颖两人彼此都笑得很开心，十分甜蜜。

5.吴京和谢楠

吴京在荧幕上带给大家的都是铁血硬汉的形象，但是他对谢楠可是百般呵护。铁血柔情这个词用来吴京是十分合适的，其实多年以来谢楠也一直在背后默默支持着吴京的工作。看他们当年的结婚证照，两个人笑的都十分开心。



6.陈晓和陈妍希

陈晓陈妍希因《神雕侠侣》而结缘，虽然陈妍希比陈晓要大一点，但是丝毫没有影响两人的爱情发展。现在他们还有一个宝宝，一家三口其乐融融。陈晓陈妍希经常一起出席各种活动，从活动现场的照片来看，都可以看得出陈晓都是十分爱陈妍希的。而他们两个的结婚证照，两人幸福的样子也是让不少人羡慕啦！



7.经超和小李琳

要说起姐弟恋，小李琳和经超就是最好的例子。虽然小李琳爱上了一个爱自己小五岁的经超，但是经超也把小李琳宠成小公主的样子。他们的结婚证照中带着红领巾穿着统一的海衫魂，笑容洋溢十分可爱。



8.张徐宁和李艾

张徐宁是李艾的经纪人，可能是日久生情，两人终于踏入了婚姻的殿堂。李艾是知名主持人，主持过许多优秀节目。在2016年，李艾突然在微博中低调宣布与张徐宁结婚的消息，并晒出自己的结婚证照。结婚证照中的李艾笑的十分开心，张徐宁用手挡住了自己的嘴巴，但是开心之意通过眼神也让大家感受到了。



9.朱孝天和韩雯雯

据悉，朱孝天和韩雯雯求婚的时候曾几度哽咽。看来这对情侣是经历了很多风风雨雨才走到了一起，未来肯定会好好珍惜对方。他们的结婚证照中，朱孝天好像搂着韩雯雯开心的笑着，十分幸福！



10.王小海和王小玮

在2016年12月16日的时候，一直让人以为是兄妹的玖月奇迹竟然已经领了结婚证。玖月奇迹成员之一王小海在微博晒出他们的结婚证照，并配文“你是我的天仙”，随后王小玮也转发了此微博配文“你是我的天”。这波狗粮虽然有些猝不及防，但是网友们也都纷纷献上了祝福。他们的结婚证照相对来说比较正经，但是人家低调的爱情可是羡煞旁人。



