日前，“偶像教母”柴智屏启动拍摄新版《流星花园》，邀请超高流量的人气女星沈月出演杉菜，接到这个剧本之后，她第一时间是感到很兴奋，不过也会有一定的压力，因为大S版本真的非常出色，还有内地版郑爽目前的人气流量也依旧不减，自己需要做足了功课才能演绎出一个不一样的角色。

新版“美作”梁靖康气质同样阳光却更为软萌，沈月还爆料她自己会因为剧组时间紧张，就错过了好好吃饭的时间了，不过有了康康在他，每次都不用担心要吃冷饭了，他还曾将实用居家的膳食杯推荐给她。

新版“杉菜”沈月私下里就是个元气少女，其实小美好里面我们就可以看得见她真的是一个很活泼的女孩。那么相信她所演绎出来的杉菜应该会更有戏剧效果吧，粉丝们也十分期待哦！

其他成员爆料说每次拍完戏回到休息区，沈月都是一路小跑，顺便砰砰跳跳，尽管天气很冷，她自己也有办法焐热自己，全称是捧着热水杯，不仅仅暖手又可以随时补充水份。

王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽四位新人组成新F4，是几个版本中平均年龄最小、平均身高最高的。新版《流星花园》沈月被帅哥包围，戏里戏外都是“杉菜”。被问及到这几个帅哥谁比胡一天帅的，她自己也表示很害羞说：五个加起来一定比他帅了吧。

新版《流星花园》不知道这次的女主角杉菜会不会带来更高的流量呢，因为一部小美好而走红的沈月年纪还很小，就有了这么棒的表演机会，很多人都十分羡慕嫉妒，跟胡一天合作完之后，又可以这么多位帅哥演戏，其实私底下的沈月周围也一直都不缺乏追求者呢！