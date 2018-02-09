近日，阚清子身穿深蓝色拉链工装连体裤内搭和一件黑白棒球服外套出现在机场。让不少网友直呼女神！其实棒球服在娱乐圈是很受明星欢迎的，下面就让小编带大家来看看那些穿棒球服出街的十大女星，看看谁最漂亮？



1.阚清子

近日，媒体曝光了阚清子在机场的照片。只见阚清子头戴着白色鸭舌帽，身着深蓝色拉链工装连体裤，再加上黑白色棒球服的外搭。这身搭配，不仅能够很好凸显出阚清子的大长腿，也让她显得格外俏皮可爱。



2.迪丽热巴

迪丽热巴因长相甜美，被许多人喜欢。迪丽热巴曾拍过一套写真，写真中有张迪丽热巴身穿棒球服的照片。照片中的迪丽热巴身着蓝色印花棒球服，配上俏皮的咬嘴唇的样子，十分让人喜爱。



3.阿Sa

阿Sa有着一张似乎永远都不会老去的娃娃脸，她的穿着搭配也十分时尚时髦。阿Sa在一次活动中身穿黑白印花棒球服，再加上一条运动裤，显得十分有范儿。照片中的阿Sa笑得很开心，真不愧是女神！



4.杨颖

杨颖因《奔跑吧兄弟》而一炮而红，节目里的她经常身穿棒球服，再搭配上一条运动裤显得动感十足。照片里杨颖穿着玫红紫色运动上衣，美丽的微笑也让她显得十分可爱。



5.景甜

之前景甜为我们直播素颜，视频中的她即使没有化妆仍然显得皮肤超级细腻光滑，不少网友因此被她圈了粉。除此之外，景甜的穿衣搭配也十分好看。照片中的景甜穿着粉红色的棒球服，加上一条超短运动裤，给人一种运动少女的即视感。



6.唐艺昕

唐艺昕和张若昀的爱情故事让多少人羡慕不已，很多人说唐艺昕是上辈子修来的福气才能找到张若昀这样的男朋友。其实唐艺昕除了拥有甜美的外型之外，对穿衣搭配也有着自己的风格。照片中的唐艺昕穿着黑白棒球服，戴着硬礼帽在花儿的衬托下显得十分少女。



7.赵丽颖

赵丽颖是娱乐圈中有名的“拼命女三郎”，为了拍戏她愿意去做任何改变，只求能够塑造好自己所扮演的角色。这张照片中的赵丽颖穿着黄色棒球服加上浅蓝色衬衣，显得十分有精神。



8.唐嫣

唐嫣作为十分具有古典气质的女明星之一，时尚资源超级好。不管是古装造型还是现代造型，她都能完全hold住。唐嫣曾拍过一组棒球服街拍图，照片中的唐嫣穿着红白色棒球服，扎起了自己的小马尾，十分美丽动人。



9.古力娜扎

古力娜扎算是一个经常被人黑的很惨的女明星了，但是她的衣品真的超级好。有人说古力娜扎是天生的衣架子，好像穿在她身上的衣服都是为她量身定做的一样。这张照片中的古力娜扎穿着黑白色印花棒球服，加上干净利落的短发显得她霸气十足。



10.李沁

李沁算是戏多人不火的那一类明星，许多电视剧都有她的身影出现。她也曾拍过一组棒球服的街拍照，照片的她穿着红色棒球服，加上一条黑色皮裙，可爱中也带着一丝霸气。