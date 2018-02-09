杨幂新剧《谈判官》正在热播，开播后收视率就非常好。该剧讲述了杨幂饰演的童薇和黄子韬饰演的谢晓飞的情感故事。其实，两个人已合作过多次， 默契感十足。接下来我们就一起看看杨幂合作过的十大男星，哪对CP配一脸？



1、胡歌

一部《仙剑奇侠装3》，让我们哭的稀里哗啦，和男神胡歌的配合出演，也是让我们大饱眼福，《仙剑奇侠传3》本身剧情的紧凑，雪见和景天的爱情路曲折，也让我们见识了这对CP的默契。





2、冯绍峰

古装穿越剧《宫锁心玉》，让我们开始认识一个叫杨幂的女孩子，剧中的表现可圈可点，和八阿哥的爱情故事也是让我们大饱眼福。冯绍峰的柔情和杨幂的温情，后来两个人更是合作过多部影视剧。这对CP大家印象很深吧。





3、赵又廷

2017年初，一部大型古装玄幻爱情剧《三生三世十里桃花》进入了人们的视野，又迅速势不可挡。剧中讲述了杨幂和赵又廷历经三世终成伴侣的故事。而赵又廷和杨幂的搭档非常合拍，至今仍被人津津乐道。

4、李易峰

作为当红的小鲜肉，李易峰也是有一大票的粉丝，杨幂曾和李易峰合作过《古剑奇谭》，剧中两个人的表现十分亮眼。也是非常受双方粉丝喜爱的一对CP。





5、黄子韬

杨幂和黄子韬合作过多次，默契自然不用说。此次搭档出演《谈判官》，也是让双方粉丝满满的期待，这对CP将会擦出怎样的火花呢？

6、黄晓明

早在当年的《神雕侠侣中》，黄晓明和杨幂就有过合作，在后来的《何以笙箫默》电影里，更是上演了精彩的演出，杨幂和黄教主这对CP也是让大家很看好。

7、黄轩

在《翻译官》电视剧里，黄轩饰演的程主任和杨幂饰演的乔菲展开了一场动人的情感故事。郎才女貌的两个人，自然也是观众心目中的完美CP。

8、余文乐

同样作为当红小生的余文乐，也是有着众多的粉丝，曾经的《头文字D》依旧让人热血沸腾，杨幂和余文乐两个人在《春娇与志明》里上演了激情的桥段，也让粉丝大呼过瘾。

9、富大龙

《新京城四少》中，富大龙对杨幂饰演的白雪痴情十几年，即便是白雪最后失忆，迟帅依然不离不弃。也是非常经典一对的CP。

10、刘恺威

要说杨幂的最强CP，就属他的老公刘恺威了，两个人在2011年合作过民国剧《如意》，之后也是进行过多次合作，刘恺威当时对杨幂就很欣赏，时隔一年之后，两个人也是大方公开。

杨幂合作过的十大男星，个个帅气，又都非常默契。你最喜欢哪对CP呢？