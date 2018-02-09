加载中…
正文 字体大小：

盘点杨幂合作过的十大男星，与谁组CP最般配？

(2018-02-09 18:25:47)
转载
分类： 娱乐评论

杨幂新剧《谈判官》正在热播，开播后收视率就非常好。该剧讲述了杨幂饰演的童薇和黄子韬饰演的谢晓飞的情感故事。其实，两个人已合作过多次， 默契感十足。接下来我们就一起看看杨幂合作过的十大男星，哪对CP配一脸？

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518087091404&di=80174d27c65bfe8fc01d656dadd82aa4&imgtype=0&src=http://upload.chinaz.com/2015/1022/1445499310529.jpg

1、胡歌

一部《仙剑奇侠装3》，让我们哭的稀里哗啦，和男神胡歌的配合出演，也是让我们大饱眼福，《仙剑奇侠传3》本身剧情的紧凑，雪见和景天的爱情路曲折，也让我们见识了这对CP的默契。

盘点杨幂合作过的十大男星，与谁组CP最般配？

2、冯绍峰

古装穿越剧《宫锁心玉》，让我们开始认识一个叫杨幂的女孩子，剧中的表现可圈可点，和八阿哥的爱情故事也是让我们大饱眼福。冯绍峰的柔情和杨幂的温情，后来两个人更是合作过多部影视剧。这对CP大家印象很深吧。

盘点杨幂合作过的十大男星，与谁组CP最般配？

3、赵又廷

2017年初，一部大型古装玄幻爱情剧《三生三世十里桃花》进入了人们的视野，又迅速势不可挡。剧中讲述了杨幂和赵又廷历经三世终成伴侣的故事。而赵又廷和杨幂的搭档非常合拍，至今仍被人津津乐道。

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518087147503&di=1f3bb855990a63fae61cbb1e4d9e7e56&imgtype=0&src=http://i1.hdslb.com/bfs/archive/cc26662c593b04898f39cfe34a57e9fede12d58b.jpg

4、李易峰

作为当红的小鲜肉，李易峰也是有一大票的粉丝，杨幂曾和李易峰合作过《古剑奇谭》，剧中两个人的表现十分亮眼。也是非常受双方粉丝喜爱的一对CP。

盘点杨幂合作过的十大男星，与谁组CP最般配？

5、黄子韬

杨幂和黄子韬合作过多次，默契自然不用说。此次搭档出演《谈判官》，也是让双方粉丝满满的期待，这对CP将会擦出怎样的火花呢？

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518158467556&di=6c69292848714153bab7e33f598376e0&imgtype=jpg&src=http://img2.zjolcdn.com/pic/0/16/57/50/16575086_680290.png

6、黄晓明

早在当年的《神雕侠侣中》，黄晓明和杨幂就有过合作，在后来的《何以笙箫默》电影里，更是上演了精彩的演出，杨幂和黄教主这对CP也是让大家很看好。

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518087251427&di=3fe8cef8eeb2bbbacdded51bf401e7fb&imgtype=0&src=http://fun.youth.cn/yl24xs/201606/W020160617637241334634.jpg

7、黄轩

在《翻译官》电视剧里，黄轩饰演的程主任和杨幂饰演的乔菲展开了一场动人的情感故事。郎才女貌的两个人，自然也是观众心目中的完美CP。

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518681989&di=12f613571764da58eb17732c9dace1fa&imgtype=jpg&er=1&src=http://pic1.win4000.com/wallpaper/4/4fceb1e524db6.jpg

8、余文乐

同样作为当红小生的余文乐，也是有着众多的粉丝，曾经的《头文字D》依旧让人热血沸腾，杨幂和余文乐两个人在《春娇与志明》里上演了激情的桥段，也让粉丝大呼过瘾。

盘点杨幂合作过的十大男星，与谁组CP最般配？

9、富大龙

《新京城四少》中，富大龙对杨幂饰演的白雪痴情十几年，即便是白雪最后失忆，迟帅依然不离不弃。也是非常经典一对的CP。

https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1518087592060&di=4453661c763d9745c4c00bb3086de9ef&imgtype=0&src=http://korea.people.com.cn/NMediaFile/2017/0328/MAIN201703281427000006542998853.jpg

10、刘恺威

要说杨幂的最强CP，就属他的老公刘恺威了，两个人在2011年合作过民国剧《如意》，之后也是进行过多次合作，刘恺威当时对杨幂就很欣赏，时隔一年之后，两个人也是大方公开。

杨幂合作过的十大男星，个个帅气，又都非常默契。你最喜欢哪对CP呢？

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇赵丽颖领衔饰演宫廷女强人的十大女星，你最喜欢谁？
    后一篇 >盘点穿棒球服出街的十大女星，看看谁最漂亮？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有