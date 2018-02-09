近日，赵丽颖主演的电影《西游记女儿国》将上映，赵丽颖饰演女儿国国王。剧中的造型也是早早曝光，青春靓丽的赵丽颖古装剧照同样惹人注目，清纯又不失霸气，女王的气质一览无余。下面，我们就一起看看演过宫廷女强人的10大女星，你最喜欢哪个呢？

1、范冰冰

我们熟悉范冰冰应该还是从《还珠格格》里的金锁开始的，不过那个时候，她饰演的还只是一个小丫鬟。如今，经过多年的沉淀，范冰冰尝试过多次古装戏，也扮演过很多次宫廷女强人的角色。印象最深的应该是《武媚娘传奇》里的武则天了，尽显霸气本色。

2、孙俪

孙俪也尝试过很多古装角色，直到一部《甄嬛传》，让她红遍大江南北，剧中的嬛嬛演的非常到位。后来又主演大型古装剧《芈月传》，更是让孙俪强势皇太后的角色深入人心。

3、巩俐

巩俐是目前为数不多在国际上享有盛名的华人女星。精致的脸庞更是将东方女性的美丽表现的淋漓尽致，早在1994年，巩俐就出演过《西楚霸王》电影，并饰演吕后一角色。不过最为公众所熟知的还是《满城尽带黄金甲》，巩俐扮演的皇后，给人留下了非常深刻的印象。

4、贾静雯

贾静雯是观众朋友们都非常喜爱的女演员。尤其是在电视剧《至尊红颜》中饰演武则天这个角色，将武则天的柔情一面很好的表现了出来，也是看哭了不少观众。

5、赵丽颖

赵丽颖一直都是大家非常喜欢的年轻女演员，《花千骨》中的表现更是可圈可点。深受观众好评，此次出演女儿国国王一角色，也是让大家非常期待。

6、刘晓庆

刘晓庆如今已经很少活跃在人们视线中，但其出演的众多作品却一直在观众的心里。曾在电视剧《宝莲灯》里饰演过王母娘娘的刘晓庆，也是十分经典。

7、林心如

大家最先熟悉林心如，应该是从紫薇格格开始，后边林心如尝试了很多角色。在《美人心计》中实现了从平民到大汉第一太后的传奇。这样的宫廷女强人，非常受大家喜爱。

8、朱琳

朱琳这个名字大家可能并不是很熟悉，但说到她饰演的角色你一定会知道，那就是86版《西游记》中的女儿国国王，朱琳的演技到位，把国王的柔情表现的淋漓尽致。

9、蒋欣

蒋欣在演艺圈沉淀多年，终于凭借《甄嬛传》中的华妃一角色被大家认可，精湛的演技，出众的外貌，也是收获了大量的粉丝。在电视剧《欢乐颂》中的表演也可圈可点。

10、潘迎紫

说起潘迎紫可能很多人都觉得有点陌生。但提到潘迎紫饰演的《一代皇后》和《一代公主》。大家应该都有印象了。潘迎紫对于武则天的塑造非常到位，完全撇开了年龄，让人羡慕不已。

女星的出色表演，给我们带了一场又一场的视觉盛宴，扮演过宫廷女强人的10位美女明星，你最喜欢哪个呢？