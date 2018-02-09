去年杨幂和黄轩主演的《亲爱的翻译官》，开播就大热。最近杨幂的新剧《谈判官》开播，比《亲爱的翻译官》的热度有过之而无不及。该剧讲述的是杨幂饰演童薇与黄子韬饰演的谢晓飞从一对欢喜冤家到最后彼此相爱的故事。值得一提的是杨幂在剧中继承了《亲爱的翻译官》中精明干练的职场形象。下面我们一起来看看电视剧中扮演职场精英的八大女星，看看谁最霸气？

1、杨幂

去年大幂幂和黄轩主演的《亲爱的翻译官》大火，先不说剧情如何，剧中杨幂的职业穿搭可是火了一个夏天被许多初入职场的妹子奉为教科书般的典范，剧中同款在淘宝上卖翻了天。

2、唐嫣



唐嫣在《格子间女人》这部剧中饰演谭斌一角，这部剧主要讲了职场丽人谭斌在职场上经历了事业和爱情的多重考验，最后事业爱情双丰收的故事。这是唐嫣荧屏形象的一次大转型，一头短发干练，成熟，尽显职场女强人风范。

3、刘诗诗

刘诗诗在大荧屏上很少有现代造型，一向古典造型示人。《步步惊情》中诗诗清爽的短发，蓝色衬衫搭配驼色的风衣外套，简单的搭配却透着一股时尚，干练，演绎了一个精明强干的职场丽人。

4、莫小棋



性感御姐莫小棋也倾情参演了《格子间女人》这部剧，她饰演剧中谭斌职场上的一大对手mini。这是一个非常有代表性的人物，美貌与心机是mini成功的基础，在职场剧中总会有这么一个反派角色。

5、戚薇

职场剧《杜拉拉升职记》中，戚薇非常吃香，简直就是职场路的领路人，从一个职场菜鸟一步步到最后升职加薪，演技精湛的戚哥都完美诠释了，精明干练的形象深入人心。

6、李沁

《千金归来》里李沁饰演沈长清一角，剧中身份沈氏集团的千金，性格单纯善良，但经常遭到继母的女儿的刁难，为了不让家族企业落入她们手中，在别人的帮助和自己的努力下渐渐成为商界精英。

7、刘涛



之前涛姐给人的感觉就是贤妻良母，温婉大气型的，自从看了《欢乐颂》看见了涛姐饰演的安迪，觉得这样的强大的安迪才是她本身的样子，一个高智商，高情商的商界女精英。

8、林依晨

林依晨饰演的是《我可能不会爱你》里的程又青，一个即将迈入30岁生日女人，是鞋业制造商北区区长，每天有很多琐碎的工作，负责鞋品销售相关业务，每天踏着高跟鞋走着，充满着干劲以及专属于熟女的自信魅力。

这几年越来越多的职场剧涌上大荧幕，将现代社会女性的独立一一尽显，剧中的女演员知性优雅，让人向往不已，希望在职场中的女生都可以顺风顺水，少点坎坷。