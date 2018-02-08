近日，潘粤明在微博中祝他的儿子生日快乐，这也是他连续六年在微博中为顶顶送去生日祝福。自从潘粤明和董洁离婚后，顶顶是归董洁抚养。在《妈妈是超人》节目中，董洁被许多网友指责对顶顶的爱太畸形。虽然现在潘粤明不能经常陪在顶顶的身边，但是相信顶顶也能够健康快乐地成长。下面我们一起来看看娱乐圈对孩子情深意切的十大男星，你最喜欢谁？







1. 潘粤明

潘粤明从顶顶出生后，每年都准时在微博上祝顶顶生日快乐。现在潘粤明和董洁已经离婚6年了，当年的金童玉女在人们心里都不再存在。潘粤明曾说，自己很难见到顶顶。此言一出，让多少人感到心疼。即便如此，潘粤明每年都会准时为顶顶送上生日祝福。相信在未来的日子里，潘粤明还会继续为顶顶送上祝福！





2. 贾乃亮

2014年4月，与女儿贾云馨一起参加综艺节目。在节目中贾乃亮不仅为自己的宝贝女儿端茶倒水，并且能够在甜馨不开心的时候及时逗乐她。他们虽然是父女关系，但是相处的方式却和朋友无差。很多网友纷纷表示，贾乃亮是个好爸爸！自从李小璐"夜宿门"事件发生后，贾乃亮也是一直保护着甜馨。

3. 刘威

在2008年开幕式的那一天，51岁的刘威的儿子也降临了。可能是老来得子的原因，刘威对这个孩子十分疼爱。他从不在儿子面前与妻子吵架，也不会在儿子面前吸烟。据悉，刘威为了给儿子树立良好的形象，总是在书桌面前忙碌的工作。并且刘威多年热心公益，并呼吁大家都来奉献爱心。相信在这么好的父亲的熏陶下，刘威的孩子肯定也会十分有教养和爱心。

4. 周杰伦

周杰伦现在已有一儿一女，这样的家庭让多少人羡慕。据说周杰伦十分疼爱他的女儿小周周，先前曾透露新专辑将收录一首专门为她写的歌。这首歌就是《前世情人》，歌词中也是向我们透露出满满的父爱。据了解，这首《前世情人》灵感是来自女儿有次在玩具钢琴上随手弹压几个音符，周杰伦听了之后把这几个单音，做成了一首完整的歌曲。

5. 邓超

邓超自从上了跑男，逗比风格越来越明显。其实邓超在私底下也是一个很幽默的父亲，他与孙俪结婚后有一儿一女，平时在微博里也经常晒出自己的幸福生活。据悉，邓超曾被自己的儿子等等捉弄喝下了酱油。从微博上看，儿子等等和女儿小花的颜值都十分高，怪不得有网友说："一家四口，邓超最丑。"

6. 张国立

张国立已经63岁了，但是只有一个儿子张默。据悉，张国立心里一直觉得对张默有所亏欠，不想让张默觉得自己有了新家庭就不爱他了。于是他和邓婕结婚后，也没有再要个孩子，就是想重新给张默一个完整的家。可是张默却不太给张国立争气，不仅酒后打人竟然还去吸烟，实在叫人唏嘘。

7. 成龙

成龙的儿子房祖名也曾因吸烟而被抓进监狱，可谁曾想成龙当年还担任过"戒烟形象大使"。在此事之前，成龙一直对外宣称不会给房祖名留下一分钱，让他未来都靠自己。可是这件事情发生了之后，成龙却说房祖名也会得到自己大半的遗产。房祖名出事之后，成龙也是为他的事情一路奔波。

8. 胡军

胡军之前和自己的儿子康康一起上《爸爸去哪儿3》，因父子二人都是高冷的外表和暖男的内心形成巨大的反差而俘获了大批粉丝。康康曾在节目里问胡军是不是更喜欢姐姐一点，胡军感到十分愧疚。其实他对孩子的爱都是一样的，只是表达方式有所不同。每年儿子康康和女儿九儿的生日，胡军都会为他们送上温馨的祝福。

9. 陆毅

陆毅现在已有两个可爱的女儿，并且一家的颜值都十分高，真是遗传了他们夫妻俩的优秀基因。陆毅不仅被称作是"重启狂魔"，也被称为是"女儿控"。在《爸爸去哪儿2》中，陆毅的女儿贝儿在里面表现的虽然有时候有些人性，但是也十分懂事。陆毅事后也想观众们说，女儿就是要用来富养的。看来陆毅的"女儿控"，没有浪得虚名啊！

10. 黄磊

黄磊在娱乐圈中口碑很好，他也曾带着自己的女儿多多参加《爸爸去哪儿2》。多多在节目中表现的十分独立懂事，让不少网友都夸赞黄磊在教育孩子方面也十分优秀。黄磊也曾说，等到多多嫁人的那一天，自己一定十分难过。黄磊之所以把多多教育成这样，其实也是想告诉自己的女儿不要随便去依赖他人，未来还有很多事情只能靠自己完成。