不久前，那英经纪人那辛在朋友圈放出了一张王菲、那英在录音室中与作曲人钱雷的合影，暗示两位天后有望在今年春晚中再度携手，同台献唱。虽然消息的准确性还未经官方确认，但时隔二十年后重新携手演唱经典的场景已经让粉丝期待不已。

据悉这次两位天后合唱的《岁月》，正是那英的新作，从已经曝光的一段词来看，似乎十分契合两位天后多年的行走轨迹，相信王菲和那英富有感染力的声音可以再次创下经典。其实除了98年与那英的同台献唱，王菲还数次登上过春晚的舞台。





1、1998年春晚：牵手那英合唱《相约1998》

二十年前的春晚，青涩的王菲和那英，两人天后级的表演实力让一首《相约1998》成为经典，也让王菲从此进入内地观众的视线。从此身价水涨船高，逐步奠定了天后地位。彼时的王菲，已经发行了十几张专辑，各类大奖拿到手软，成为首位登上美国《时代周刊》封面的华人歌手，并且已经有了大女儿窦靖童，那时的她28岁。

2、2010年视春晚：演唱《传奇》

2005年淡出歌坛后，沉寂了五年的王菲在2010中央电视台春节联欢晚会上演唱歌曲《传奇》，音乐诗人李健的曲配上天后天籁般的嗓音，《传奇》大火，王菲正式复出歌坛。同年，在北京五棵松体育馆举行5场演唱会，演唱会开票10天内的预售成绩达1888万元，打破中国内地演唱会门票的预售纪录。





3、2012年春晚：与陈奕迅共同演唱《因为爱情》

2012年春晚 陈奕迅与王菲登台合唱《因为爱情》，其中可能是由于现场设备等原因，王菲的发挥虽并不尽如人意，但依旧不失为一首经典的男女合唱，一经播出，立刻成为当时KTV男女对唱的必点曲目，在线上也引起了热烈回响，翻唱版本层出不穷。王菲在此后又一次回归家庭，我们也很难再听到她动人的歌喉，她天籁般的嗓音让人回味无穷，也早已让喜爱她的人迫不及待的想要听到新曲。





6年时间过去了，王菲第四次登上春晚的舞台，想必一定已经做好了万全准备，给我们再次展现她天后级的演唱。其实一路走来，王菲已经成为春晚的符号，何况这次还是与那英合体再现20年前的经典。对于许许多多的观众而言，这样一幕就足已泪目!