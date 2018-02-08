作为《亲爱的翻译官》第二代的《谈判官》，在开播前大家似乎并不那么看好。但是《谈判官》首播就创下亮眼收视成绩，让人刮目相看。杨幂在剧中饰演干练自信的“谈判专家”童薇，更是让不少观众表示耳目一新。这些年，凡是有杨幂出演的电视剧，就没有不火的。不仅剧火了，杨幂出演的角色也必定是当时热门讨论话题。下面，我们一起来看看杨幂饰演过的十大经典角色，你最喜欢哪一个？







《三生三世十里桃花》：白浅

若要问，2017年什么电视剧最火，最具有话题争议性，那么，非《三生三世十里桃花》莫属了。从抄袭风波到“收视率飙升”，《三生三世十里桃花》的经历可谓是一波三折啊。不过，大幂幂饰演的白浅可谓是杀将出来的一匹黑马，狠狠地打了那些说她“演技差”“花瓶”的人的耳光。

2.《亲爱的翻译官》：乔菲

演惯了古装剧的杨幂在亲爱的翻译官里完成了华丽转身，和黄轩搭档，饰演了干练，优雅，美丽大方的“女强人”乔菲。杨幂在这部戏里给人们留下了十分深刻的印象，而因此，亲爱的翻译官的收视率也开始水涨船高，可以说是“赢了个大满贯”。





3.《古剑奇谭》：风晴雪

虽然，用现在的眼光来看《古剑奇谭》的特效和剧本都略显过时了，但是在当时《古剑奇谭》可是我们杨幂的继《宫》之后的第二春之作呀！她在剧中演了善解人意，温柔大方的风晴雪的形象，十分的招人喜欢，并因此获得了百花奖。





4.《盛夏晚晴天》：安晴天

提起我们可爱的大幂幂，就不能不提起她帅气的老公刘恺威了。“每个成功的男人背后都有一个女人”而反之亦然，这部由他们夫妻两人共同打造的电视剧可谓是给观众们一击“甜蜜暴击”了，除了看到大幂幂精湛的演技以外，狗娘也是喂得饱饱的啊。





5.《美人心计》：雪鸳

在《宫》大火之后，杨幂能接到的剧本有很多，但是，她偏偏选择了一个小小的配角来锤炼自己的演技，愣是演完了一个悲情而美丽的小角色的悲苦的一生，可谓十分难能可贵了。

6.《宫》：洛晴川

下面。就到了大幂幂的成名之作啦！彼时，穿越剧还方兴未艾，直到大幂幂出演的《宫》之后，各种穿越剧才大行其道起来，可以说，《宫》引领了一次潮流，当然，这和杨幂在电视剧里良好的表现更是分不开的。





7. 《如意》：梅如意

这部剧虽然有点冷，但是，俗话说“冷门出精品”，这样的冷门剧正好可以衬托出大幂幂优秀的演技。在片中她饰演了一个本是富家小姐，因一场纷争成了贫寒茶农的女儿，善良温婉。

8.《仙剑奇侠传三》：唐雪见

《仙剑奇侠传》不可谓不经典，据说，唐嫣，杨幂，刘诗诗的著名的姐妹团就是因为这部戏而结缘的，在片中，杨幂饰演了一个乖张任性的大小姐，大幂幂把那种即可爱，又任性的特质表现的淋漓尽致。





9. 《命运交响曲》：郝安琪

在命运交响曲里，大幂幂演了一个十分的矛盾，有十分的立体的人物。她把和妹妹之间的各种爱和情仇都完美的表现了出来。

10. 《刁蛮新娘》：颜小蛮

说实话，大幂幂在这部剧里的颜，是小编我最喜欢的。清纯可人，活泼可爱。尽管不是主角，但是，抢镜了风头，也吸引足了目光，令人十分地喜爱她呀！